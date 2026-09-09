La gala inaugural de la Bienal de Flamenco de Sevilla reúne este jueves a Mercé, Arcángel y Martirio en la Maestranza

Cartel del espectáculo 'El mundo por montera', en el marco de la Bienal de Flamenco, previsto este jueves en la Plaza de Toros de la Maestranza - BIENAL DE FLAMENCO

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla arranca este jueves, 10 de septiembre, con una gala inaugural en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería, con una participación muy destacada del Ballet Flamenco de Andalucía, la compañía pública dependiente de la Junta, y un destacado elenco, con figuras como José Mercé, José de la Tomasa, Martirio, Arcángel, La Tremendita, Ángeles Toledano, El Perrete y Manuel de la Tomasa al cante. Junto a ellos, las guitarras de Manolo Franco, Alfredo Lagos y David de Arahal. El certamen convertirá a Sevilla hasta el 3 de octubre en epicentro del flamenco.

En un espectáculo, denominado 'El mundo por montera', los artistas festejarán sobre las tablas ese lanzamiento masivo que vivió el flamenco en 1926, cuando Pepe Marchena entraba en los circuitos de la llamada 'ópera flamenca', Manuel Vallejo recibía la II Llave de Oro al Cante tras el triunfo de Manuel Centeno en la Copa Pavón, y la industria discográfica daba un salto decisivo con la llegada de las grabaciones eléctricas.

En este sentido, la gala, que cuenta con la dirección artística de Andrés Marín y Luis Ybarra, se concibe como una gran celebración colectiva para rendir homenaje a aquellas figuras pioneras que hace un siglo llevaron el flamenco a una dimensión popular y masiva.

La elección de la Maestranza conecta directamente con aquel momento histórico en el que el flamenco se convirtió en un fenómeno de masas. En 1926, Pepe Marchena entraba en los circuitos de la llamada Ópera Flamenca, Manuel Vallejo recibía la II Llave de Oro al Cante y la industria discográfica daba un salto decisivo con la llegada de las grabaciones eléctricas.

En aquellos años convivieron grandes maestros como Antonio Chacón o Manuel Torre con figuras fundamentales del siglo XX como La Niña de los Peines, Vallejo, Marchena, Pepe Pinto o Ramón Montoya.

Además de la participación del Ballet Flamenco de Andalucía en este espectáculo inaugural, la colaboración de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte con el certamen sevillano se completa con la cesión del Teatro Central que, del 11 de septiembre al 2 de octubre pondrá en escena nueve espectáculos recorrerán algunos de los caminos más inquietos del flamenco actual.

Contará con siete estrenos absolutos firmados por Rosario La Tremendita, Olga Pericet, Juan Tomás de la Molía y Águeda Saavedra, Andrés Marín, Sara Jiménez y Sandra Carrasco junto a David de Arahal. El programa en este espacio escénico se completa con las propuestas de José Maya, Isabel Bayón y Estévez/Paños y Compañía.

EL VIERNES, TRES ESCENARIOS PARA LA BIENAL

Tras la inauguración, la programación de la XXIV Bienal continuará el viernes 11 con propuestas en tres de sus principales espacios: el Teatro de la Maestranza, el Espacio Turina y el Teatro Central.

En el Teatro de la Maestranza, el regreso de Sara Baras a la Bienal abrirá la programación con el estreno absoluto de 'Infinita', que podrá verse también los días 12 y 13 de septiembre. La creación se asienta sobre la identidad, la herencia y la fuerza simbólica de Andalucía y plantea un viaje escénico a través de ocho miradas femeninas, que encarnan el latido flamenco de cada una de las ocho provincias andaluzas.

Se trata de una propuesta que parte de la tierra, de la memoria y de la tradición para construir una mirada contemporánea sobre la identidad andaluza.

Por su parte, el Espacio Turina inaugurará su programación con Antonio Rey, una de las figuras imprescindibles de la guitarra flamenca contemporánea. El guitarrista jerezano presentará 'Historias de un flamenco', trabajo con el que obtuvo en 2025 su segundo Latin Grammy al Mejor Álbum Flamenco.

Heredero de una "profunda tradición familiar y con un lenguaje propio en el que conviven raíz y contemporaneidad", Rey trasladará al escenario sevillano un proyecto que va más allá del formato discográfico para convertirse en una "experiencia escénica sobre la evolución de la guitarra flamenca en el siglo XXI".

También el viernes abrirá sus puertas el Teatro Central, donde Rosario 'La Tremendita' protagonizará el estreno absoluto de 'Menos es más', su nuevo trabajo discográfico. Desde el flamenco de raíz y el folclore, la artista construye un universo sonoro en diálogo con el jazz, el rock y el funk, explorando nuevos lenguajes y situando tradición y contemporaneidad en un mismo paisaje musical.

La propuesta cuenta con producción de la propia Tremendita junto al guitarrista Dani de Morón y supone una nueva incursión de la artista en los territorios de investigación y experimentación que han marcado su trayectoria.

La Bienal de Flamenco está organizada por el Ayuntamiento de Sevilla a través de la Delegación de Turismo y Cultura. Cuenta con la colaboración institucional de la Junta de Andalucía y del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura y con el patrocinio de Unicaja y GetYourGuide.