Galisteo (Vox): "El tejido empresarial de la provincia de Sevilla necesita agilidad y ayudas oportunas"

El candidato de Vox al Congreso de los Diputados, Fernando Rodríguez Galisteo. - VOX SEVILLA

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox al Congreso de los Diputados, Fernando Rodríguez Galisteo, ha completado una jornada de trabajo a pie de calle en los municipios sevillanos de La Puebla de Cazalla, Coripe y Morón de la Frontera para analizar las principales reivindicaciones del tejido productivo de la comarca.

Durante su visita a Morón de la Frontera, el también concejal en el Ayuntamiento de Sevilla, ha mantenido un encuentro con la directiva del Centro de Empresas local, donde ha constatado las "graves trabas que sufren diariamente pymes y autónomos".

En este sentido, Rodríguez Galisteo ha criticado la "asfixia regulatoria y fiscal" que sufre el sector, que ha defendido que "el tejido empresarial no necesita promesas vacías ni más papeleo en despachos alejados de la realidad; el empresario lo que necesita es agilidad, simplificación burocrática y que las ayudas públicas lleguen justo en el momento en que se necesitan, no cuando ya es demasiado tarde".

Asimismo, el candidato ha alertado del "riesgo inminente" que afronta el sector agrícola debido a la "competencia desleal de terceros países en los acuerdos internacionales". "Si esto sigue así, el sector de la aceituna en nuestra comarca terminará muriendo y su producción se trasladará íntegramente a Marruecos", ha advertido.