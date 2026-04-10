El GAR de la Policía Local de Sevilla detiene a dos personas en la última semana, uno de ellos con cuatro reclamaciones

Intervención del Grupo de Apoyo y Reacción (GAR) de la Policía Local de Sevilla.
Intervención del Grupo de Apoyo y Reacción (GAR) de la Policía Local de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 10 abril 2026 17:59
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SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Apoyo y Reacción (GAR) de la Policía Local de Sevilla ha hecho balance de la última semana de operaciones en la ciudad que se ha saldado con dos personas detenidas.

Según ha indicado Emergencias Sevilla en una publicación en redes sociales, uno de los detenidos cuenta con cuatro reclamaciones judiciales, tres de ellas con ingreso en prisión por violencia de género.

Asimismo, el grupo ha identificado 140 personas y más de 40 vehículos controlados. Además, han realizado en la última semana una decena de intervenciones con armas y drogas.

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