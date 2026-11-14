El GAR de la Policía Local de Sevilla interviene 222 armas en sus primeros seis meses de actividad

Imagen de las armas intervenidas por el Grupo de Apoyo y Reacción (GAR) de la Policía Local de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Apoyo y Reacción (GAR) de la Policía Local de Sevilla ha intervenido un total de 222 armas de todo tipo durante sus primeros seis meses de actividad.

Según ha informado el Consistorio en una nota, esta unidad especializada que se puso en marcha el pasado mes de marzo, continúa desplegando su labor operativa para garantizar la seguridad en todos y cada uno de los barrios de la ciudad.

Además, según el balance de este primer semestre, el 90 % de las armas se han incautado en los controles preventivos que el GAR establece de forma periódica en diferentes puntos estratégicos de la ciudad.

Asimismo, el Grupo de Apoyo y Reacción ha realizado una exposición con una muestra representativa del material intervenido en este periodo. Entre los efectos incautados figuran armas de fuego, pistolas simuladas y diversos objetos punzantes y armas blancas destacan un fusil Kalashnikov, una catana de grandes dimensiones y un arma de fuego simulada que es una réplica casi exacta del arma reglamentaria utilizada por la Policía Local de Sevilla.

La Policía Local ha señalado que la tenencia o exhibición de este tipo de objetos en espacios públicos supone "una infracción grave" recogida en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

EL GRUPO DE APOYO Y REACCIÓN

En este sentido, el Consistorio ha explicado que el Grupo de Apoyo y Reacción de la Policía Local de Sevilla es un equipo táctico formado por 34 agentes que han pasado por un proceso selectivo y una formación muy rigurosa y que cuenta además con una dotación, uniformes, vehículos y sede específica.

La puesta en marcha de esta unidad en el pasado mes de marzo ha supuesto un apoyo para el resto de la plantilla y una mejora notable en el servicio a los ciudadanos.

Además de la consecución de una "petición histórica" por parte del Cuerpo de la Policía Local de Sevilla.