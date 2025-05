García reprocha a Parlamento "no estar a la altura" ante la querella por sus críticas ante muerte de vendedor callejero

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha concluido este miércoles que el Parlamento de Andalucía "no ha estado a la altura" ante la querella que le interpuso la Fiscalía Superior de Andalucía por sus declaraciones tras la muerte de un vendedor ambulante senegalés en Sevilla tras una persecución de la Polícia Municipal por cuanto ha considerado que "no ha protegido los derechos de sus diputados".

En rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía García ha planteado esa crítica hacia la Cámara autonómica una vez que este martes se conoció que el propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) inadmitía a trámite esa querella de la Fiscalía Superior y la ha archivado.

García, tras considerar que ese auto del TSJA dejó "negro sobre blanco" que las críticas que hizo el portavoz de Adelante acerca de "racismo institucional" por la actuación de la Policía Local persiguiendo a un vendedor callejero que acabó ahogado en el río Guadalquivir en su huida, "forma parte de la libertad de expresión" y que "es legítimo recoger determinadas reivindicaciones y que forma parte del trabajo de los parlamentarios".

Esa crítica del portavoz de Adelante hacia el Parlamento la ha sustentado en una conclusión de agravio comparativo, por cuanto se ha barruntado que "si esto que me pasó a mi le pasa a un diputado de derechas el Parlamento hubiera actuado de otra forma", por lo que ha inferido que se trata de "una dejación de funciones".

"La Presidencia del Parlamento ha pecado de partidismo", ha concluido.

Hace dos semanas García se reunió con el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ante su petición de amparo por la querella de la Fiscalía Superior a instancias de una denuncia policial, encuentro del que surgió un encargo a los servicios jurídicos del Parlamento para la elaboración de un informe sobre la vulneración de los derechos de los diputado y la inviolabilidad por sus manifestaciones en el ejercicio del cargo.

A la espera de las conclusiones de ese trabajo, el portavoz de Adelante se ha ratificado en la idea de que la Asamblea legislativa autonómica "no se ha puesto en su sitio", un hecho que ha atribuido a que "ha pecado de partidismo" por cuanto "ha estado no amparando, no protegiendo los derechos de sus diputados", que en su caso ha atribuido al hecho de ser "críticos con el Partido Popular y la extrema derecha".

"Hoy volvemos a exigir que el amparo siga su curso", ha continuado explicando José Ignacio García, convencido de que la reacción de la Mesa del Parlamento a su petición de amparo "ha llegado tarde y mal atendiendo" a su petición, por lo que ha reclamado sentar un precedente ante lo que "pueda pasar en el futuro" para que "nadie más, en función de sus intereses, pueda coaccionar a un diputado".

El auto del TSJA admitió "el malestar y sentimiento de ofensa que pueden haber provocado las manifestaciones de García en los concretos agentes de la Policía Local que, cumpliendo órdenes de la superioridad, y en el marco de una política legítima de disuasión y represión de actividades ilegales conforme al marco legal vigente, como es la venta ambulante no autorizada, actuaron el día 29 diciembre 2024 con el trágico resultado de la muerte de una de las personas perseguidas, y ello pese a sus intentos por evitarlo incluso lanzándose al río para salvarlo".

Pero de igual forma advirtió de que ese "natural y comprensible sentimiento subjetivo de ofensa, e incluso el carácter objetivamente ofensivo de una expresión, no son suficientes como para imputar responsabilidad penal a una persona cuando está manifestando sus opiniones, y que el control judicial (no digamos penal) de las expresiones públicas no puede atender a criterios de mesura, corrección, neutralidad, razonabilidad".