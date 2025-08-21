García Rivero anuncia su intención de presentar candidatura para hermano mayor de la Macarena de Sevilla

SEVILLA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Pedro Ignacio García Rivero ha anunciado su intención de presentar su candidatura a hermano mayor de la Hermandad de la Macarena para las próximas elecciones convocadas para el 30 de noviembre de 2025. El plazo de presentación de candidaturas comienza el 1 de octubre. La de García Rivero sería la tercera de las candidaturas posibles tras confirmar su intención Fernando Fernández Cabezuelo y José Luis Notario.

En una carta abierta a los hermanos, García Rivero asegura que da este paso --que "nunca ha sido mi objetivo"-- por "las especiales circunstancias que está viviendo la hermandad" por su "sentido de la entrega y la responsabilidad con esta Corporación que me inculcaron desde niño". "No lo doy como salvador de nada", apostilla, tras dejar claro que tampoco hay "frivolidad o ambición" en su decisión.

En estos "momentos de tribulación", como así se refiere García Rivero a los acontecimientos derivados de la polémica restauración de la Virgen a manos del profesor Arquillo, "lo que necesita la hermandad es hermanos con conocimientos, criterio, coherencia, generosidad, abnegación, ilusión, confianza y, sobre todo, serenidad". "Con la serenidad --continúa el candidato-- vendrá la reflexión, el reconocimiento de los errores que podamos haber cometido, el perdón y el abrazo inevitable que un día nos daremos todos los macarenos de buena fe".

García Rivero argumenta que su candidatura obedece a que "estoy convencido de contar con los conocimientos, la ilusión, la confianza, la capacidad de sacrificio y la serenidad necesaria para emprender este reto. Si no fuera así, tened por seguro que no lo haría, como seguro no lo haría ninguno de vosotros".

Su "firme propósito", dice, es "recomponer la paz y la unidad" y pide "respeto en los próximos meses y durante el proceso electoral". "Respeto a otras posibles opciones que puedan presentar hermanos nuestros. Respeto a los que nos han precedido en el gobierno de la Hermandad. Respeto a todos los macarenos, que no dejan de darnos ejemplo de amor a sus Sagrados Titulares y a su Hermandad, aun en las circunstancias más difíciles. Respeto a los que nos estarán viendo desde el cielo, y a los que no podemos defraudar. Respeto al mundo de las Hermandades y Cofradías, en el que tenemos la obligación de ser ejemplares. Respeto a la Santa Madre Iglesia. Y respeto, sobre todo, a la Santísima Virgen y a Dios, Nuestro Señor", detalla.