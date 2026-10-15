Gavira señala que la rehabilitación integral de Ciudad de la Justicia de Sevilla espera del visto bueno de técnicos

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, este jueves en la Comisión Parlamentaria. - JOAQUÍN CORCHERO / PARLAMENTO

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira ha defendido el avance del proyecto de la Ciudad de la Justicia de Sevilla y ha anunciado que el proyecto se encuentra a la espera de supervisión técnica para poder licitar las obras de rehabilitación integral.

En una respuesta al PSOE realizada durante la Comisión Parlamentaria de Turismo, Gavira ha señalado que actualmente están en funcionamiento dos edificios: El A, con los órganos de lo mercantil y lo contencioso-administrativo, y el B, con los de primera instancia.

En este contexto, el consejero ha detallado que el pasado 21 de agosto se entregó la primera versión del proyecto de ejecución y el pasado 6 de octubre se recibió una nueva versión del proyecto de ejecución, que ahora tiene que superar la correspondiente supervisión técnica antes de su aprobación y la posterior licitación de obras para la adaptación integral del complejo.

Por su parte, la diputada socialista Verónica Pérez, ha criticado que desde la llegada de Juanma Moreno a la presidencia de la Junta, "llevan haciendo anuncios a bombo y platillo ocho años", a la vez que ha afirmado que "la Ciudad de la Justicia de Sevilla no existe". "Queremos realidades, queremos ver la Ciudad de la Justicia de Sevilla de verdad, a ver si la vemos en este siglo", ha añadido.

Además, ha exigido la explicación de los plazos, el presupuesto y la financiación del proyecto que ha sostenido, "dura ya demasiado tiempo". "Estamos cansados de anuncios y de titulares de prensa", ha apuntado.

Al hilo, el consejero ha abundado que el proyecto va avanzando y ha considerado que su culminación es necesaria. "Cuando ustedes dejaron el gobierno hace ocho años, ya estábamos también cansados de escucharles sus promesas", ha replicado. "El proyecto de la Ciudad de la Justicia va a ir para adelante y va a ser una realidad", ha concluido.