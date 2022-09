Gaya replica al PP que no hay ningún "abandono" del cementerio y esgrime la renovación de nichos antiguos

SEVILLA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La edil de Administración Pública y Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, la socialista Sonia Gaya, ha negado ante el PP cualquier abandono en el Cementerio de San Fernando y ha señalado que se ha iniciado el expediente para construir 1.400 osarios y 416 columbarios, por importe de 600.000 euros, una actuación que se acometerá próximamente.

"Además, se ha culminado el proyecto de ampliación del cementerio musulmán, que se licitará próximamente por importe de 200.000 euros, así como está prevista la compra de la maquinaria diversa por importe de 33.000 euros".

Asimismo, ha explicado la delegada, se acaba de adquirir mobiliario para renovar la sala de duelos, que quedará instalado antes del 15 de octubre, además de obras acometidas en los últimos años.

Asimismo, ha recordado Gaya, continúa la renovación de los nichos antiguos del cementerio, un proceso dividido en tres fases y que lleva acometiéndose desde 2020 debido al complejo proceso administrativo que supondrá la demolición de más de 6.500 nichos, las sepulturas más antiguas del Cementerio de San Fernando, que no se pueden recuperar ni se adaptan a las condiciones actuales.

"Las inversiones que se han ejecutado, las que se están llevando a cabo y las que se van a realizar demuestran que el PP, una vez más, vuelve a ejercer una oposición basada en la falsedad que muestra además un desconocimiento profundo de lo que sucede en los distintos ámbitos de la ciudad", ha destacado Gaya.

En cuanto a la vigilancia, Gaya ha explicado que el contrato actual termina en marzo de 2023 y que se ha ampliado la vigilancia durante toda la mañana, en las horas de mayor afluencia de público. En lo que se refiere a los portaféretros, ha señalado que este nunca ha dejado de funcionar y que fue reparado antes del verano. "No obstante, en una modificación presupuestaria que va al pleno de este mes, se han solicitado 63.000 euros para inversión en maquinaria, de los cuales 26.000 irán a la compra de una nueva camilla y el resto a material de funcionamiento de los hornos", ha explicado.

En lo relativo a los hornos crematorios, Gaya ha recordado que este 2022 no ha habido ninguna incidencia en el funcionamiento de los hornos. "En estos momentos no se estima necesario el incremento del número de hornos ya que actualmente cubrimos 12 incineraciones diarias y la demanda suele estar en 10; el propio PP reconoce el número de 3.000 al año, que no llegan ni a esas diez diarias", ha dicho Gaya, quien ha añadido que los hornos averiados a los que se refiere el Partido Popular "nunca estuvieron en funcionamiento y llevan allí 20 años".

Asimismo, ha subrayado que se acaba de formalizar un contrato con una empresa que se ocupará de la verificación del adecuado funcionamiento de los hornos de acuerdo con la normativa medioambiental, mientras que, respecto al personal, ha añadido que todos los años se suministran los Epi necesarios.