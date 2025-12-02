Gelves (Sevilla) presenta su XIV Belén Viviente Teatralizado, que se celebrará los días 13 y 14 de diciembre

Gelves presenta su XIV Belén Viviente Teatralizado - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gelves y la Hermandad de Nuestra Señora de Gracia han presentado este martes en la Casa de la Provincia el XIV Belén Viviente Teatralizado, que tendrá lugar los días 13 y 14 de diciembre en el Parque Municipal del Pandero. En el acto han intervenido la delegada de Turismo, Isabel García Cardoso; el delegado de Fiestas Mayores, Rafael García Villa, y la hermana mayor de la hermandad, Eva León Cruz.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el Belén recreará 17 escenas bíblicas con la participación de cerca de 90 vecinos, en su mayoría menores, además de animales de granja. El día 15 se reservará para visitas escolares.

El evento mantiene su vertiente solidaria, tal y como ha detallado la Diputación, ya que parte de la recaudación se destinará de nuevo a Cáritas Parroquiales y Regina Mundi. Durante la presentación, Rafael García ha agradecido el apoyo de la Casa de la Provincia y la labor de la hermandad, mientras que Isabel García ha destacado el impacto turístico y económico de la iniciativa, que ha definido como "el mejor belén de la provincia".

Por su parte, Eva León ha subrayado la importancia del proyecto para la hermandad y el aumento de la participación infantil. También ha avanzado que esta edición incorporará novedades, como la posibilidad de que los visitantes se "empadronen" simbólicamente en "Gelduba", nombre histórico del municipio, así como nuevos decorados y escenas.

El Belén abrirá de 12,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 18,00 horas, con una entrada de 2,50 euros y recorridos guiados de unos 40 minutos. La hermandad ofrecerá gastronomía tradicional con guisos al mediodía y buñuelos, churros y dulces por la tarde. La organización recuerda que existen zonas de aparcamiento próximas y paradas de transporte público en el entorno.

Con esta presentación, Gelves inicia su programación navideña y pone en marcha una de las actividades "más destacadas" de su calendario festivo.