Geokza se presenta en Sevilla como nueva plataforma tecnológica para transformar la gestión digital cinegética

Coloquio-presentación de Geozka - FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural del Sur en Sevilla ha acogido este miércoles la presentación de Geokza, una nueva plataforma tecnológica concebida para transformar, conectar y optimizar la gestión digital e integral del sector cinegético y contribuir a la conservación del medio ambiente.

Según ha detallado la Fundación Caja Rural del Sur en una nota de prensa, la plataforma se ha configurado como un ecosistema colaborativo que integra a cazadores, gestores de cotos, sociedades de caza, propietarios, orgánicos, rehaleros, campos de tiro y profesionales del sector, facilitando la comunicación y la coordinación entre todos ellos.

En este contexto, el acto ha contado con la apertura del presidente de Caja Rural del Sur y su Fundación, José Luis García-Palacios, quien ha destacado la importancia de la innovación y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas digitales para "dar respuesta a las necesidades actuales del sector cinegético".

En este sentido, ha puesto de relieve la aportación de Geokza como una iniciativa que "facilita la modernización de la actividad, mejora sus procesos de gestión y contribuye a reforzar la seguridad y la responsabilidad medioambiental".

Asimismo, el cofundador y CEO de la plataforma, Jesús Ortega, ha explicado las principales funcionalidades de esta plataforma, que, según ha indicado "nace con la vocación de convertirse en un punto de conexión y encuentro digital para todos los agentes vinculados al mundo de la caza, ofreciendo soluciones específicas y adaptadas a las necesidades de cada perfil".

De este modo, en un contexto en el que la digitalización y la optimización de procesos adquieren una "importancia creciente", la plataforma permitirá centralizar servicios, agilizar trámites y mejorar la planificación y el desarrollo de la actividad cinegética, con especial atención a la seguridad, el cumplimiento normativo y la eficiencia administrativa.

MESA REDONDA SOBRE LOS RETOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

El acto de presentación ha contado además con una mesa redonda sobre los 'Retos y beneficios de las nuevas tecnologías en el sector cinegético y el Medio Ambiente', moderada por el periodista cinegético José Ignacio Ñudi, y con el director general de Política Forestal y Biodiversidad de la Junta de Andalucía, Juan Ramón Pérez, además de otros nombres de referencia del mundo cinegético como el miembro de la plataforma Iberalia Manuel Mateos, el matador de toros y cazador Manuel Escribano, el director de Todomonteria, Emilio Jiménez, y el CEO de Geokaza, Jesús Manuel Ortega.

Todos ellos han coincidido en que al sector cinegético "le ha llegado la hora de digitalizarse" y, ante el creciente papel de la tecnología de la información, están convencidos de que herramientas como la nueva plataforma "van a transformar y modernizar el mundo de la caza".

La presentación ha concluido con la intervención del director de la Fundación Caja Rural del Sur, Emilio Ponce, quien ha subrayado la oportunidad que ofrece la digitalización para el futuro del sector cinegético que "aportará beneficios a los cazadores y en general al mundo rural".

Tal y como se ha puesto de manifiesto en la presentación, uno de los "principales elementos diferenciadores" de Geokza es su capacidad para ofrecer herramientas específicas a los distintos colectivos que participan en la actividad cinegética.

Para los gestores y las sociedades de caza, la plataforma ha incorporado funciones destinadas a la administración de terrenos, el control de capturas, la gestión de cuadrillas y la planificación de jornadas, así como herramientas de gestión documental.

En el caso de propietarios y orgánicos, Geokza facilitará la organización de modalidades de caza mayor y menor, la coordinación de los agentes implicados, la gestión de puestos y resultados y el acceso a información de las jornadas en tiempo real.

La plataforma también ha contemplado las necesidades de los rehaleros, simplificando la gestión documental y logística de las rehalas y facilitando el cumplimiento de los requisitos normativos y de seguridad.

Por su parte, los campos de tiro dispondrán de herramientas para digitalizar reservas, controlar accesos, gestionar tiradas de compak sporting y recorridos de caza, así como organizar la documentación vinculada al mantenimiento y las certificaciones de las instalaciones.

INFORMACIÓN ACTUALIZADA PARA EL SECTOR

Los cazadores podrán acceder a información actualizada sobre las jornadas, gestionar licencias, permisos y seguros, consultar su histórico de actividad y resultados y mantener una comunicación directa con sus sociedades y cotos habituales.

Más allá de su dimensión operativa, Geokza ha situado la seguridad y la conservación del medio natural entre sus principales objetivos, dado que la plataforma ha busca contribuir a que la práctica cinegética se desarrolle en "condiciones de mayor seguridad", tanto para la integridad física de los participantes como en el cumplimiento de las obligaciones documentales y administrativas.

Con esta presentación oficial, Geokza ha dado a conocer una herramienta que aspira a convertirse en "un referente tecnológico" para el sector, aportando soluciones para mejorar la coordinación entre sus profesionales, agilizar la gestión administrativa, reducir riesgos y favorecer una actividad cinegética más segura, eficiente y comprometida con la conservación del medio natural.