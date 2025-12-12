Gerardo Pérez Calero desvela "la obra prolífera" de Rico Cejudo en un libro editado por la Diputación de Sevilla

Presentación de la obra sobre Rico Cejudo en la Casa de la Provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Archivo y Publicaciones del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla cuenta con un nuevo ejemplar en su catálogo. Se trata de 'José Rico Cejudo. Artista de la cultura popular andaluza (1864-1939)', volumen en el que Gerardo Pérez Calero estudia y desvela "la obra polifacética y prolífica" de este novelista, compositor, cantaor, pintor y profesor.

La presentación del libro ha sido en la Casa de la Provincia y ha corrido a cargo del doctor en Historia del Arte Álvaro Cabezas García. José Rico Cejudo (Sevilla, 1864-1939) es, efectivamente, un artista de la cultura popular y del patrimonio inmaterial andaluz, además de académico de Bellas Artes y crítico de los diarios más acreditados de la capital hispalense, destaca la Diputación en una nota de prensa.

De él decía Luis Montoto que "pinta con la pluma y escribe con los pinceles". De formación académica, apenas evoluciona desde el tardo realismo decimonónico a los modos propios "de un novecentismo atemperado". El costumbrismo es su base temática en obras que "rezuman gracia y donaire, basado en un personal romanticismo actualizado por el Regionalismo".

"La idiosincrasia andaluza y el sevillanismo de este artista popular, en el que priman el ingenio y la imaginación, no se limitan al simple cultivo de la pintura, sino que introduce en ella el alma y el duende de la tierra a través de sus tradiciones y costumbres, desde lo culto a lo popular", añade el comunicado.

Gerardo Pérez es catedrático emérito de Historia del Arte y actualmente investigador honorario de la Universidad Hispalense. Licenciado en Filosofía y Letras, Sección de Arte (1973) con Premio Extraordinario y doctor cum laude (1978), ha ejercido (1973-2019) como profesor ayudante, adjunto contratado, adjunto numerario (profesor titular) y catedrático de universidad.

Es académico de número de la Iberoamericana de la Rábida (Huelva) y de la Andaluza de la Historia (Sevilla), y correspondiente de la Luis Vélez de Guevara (Écija), así como comendador de la Ordem de Sao Sebastiao, Dita da Frecha, de Portugal.