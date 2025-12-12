Gerardo Pérez Calero desvela "la obra prolífera" de Rico Cejudo en un libro editado por la Diputación de Sevilla

Publicado: viernes, 12 diciembre 2025 13:56
SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Archivo y Publicaciones del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla cuenta con un nuevo ejemplar en su catálogo. Se trata de 'José Rico Cejudo. Artista de la cultura popular andaluza (1864-1939)', volumen en el que Gerardo Pérez Calero estudia y desvela "la obra polifacética y prolífica" de este novelista, compositor, cantaor, pintor y profesor.

La presentación del libro ha sido en la Casa de la Provincia y ha corrido a cargo del doctor en Historia del Arte Álvaro Cabezas García. José Rico Cejudo (Sevilla, 1864-1939) es, efectivamente, un artista de la cultura popular y del patrimonio inmaterial andaluz, además de académico de Bellas Artes y crítico de los diarios más acreditados de la capital hispalense, destaca la Diputación en una nota de prensa.

De él decía Luis Montoto que "pinta con la pluma y escribe con los pinceles". De formación académica, apenas evoluciona desde el tardo realismo decimonónico a los modos propios "de un novecentismo atemperado". El costumbrismo es su base temática en obras que "rezuman gracia y donaire, basado en un personal romanticismo actualizado por el Regionalismo".

"La idiosincrasia andaluza y el sevillanismo de este artista popular, en el que priman el ingenio y la imaginación, no se limitan al simple cultivo de la pintura, sino que introduce en ella el alma y el duende de la tierra a través de sus tradiciones y costumbres, desde lo culto a lo popular", añade el comunicado.

Gerardo Pérez es catedrático emérito de Historia del Arte y actualmente investigador honorario de la Universidad Hispalense. Licenciado en Filosofía y Letras, Sección de Arte (1973) con Premio Extraordinario y doctor cum laude (1978), ha ejercido (1973-2019) como profesor ayudante, adjunto contratado, adjunto numerario (profesor titular) y catedrático de universidad.

Es académico de número de la Iberoamericana de la Rábida (Huelva) y de la Andaluza de la Historia (Sevilla), y correspondiente de la Luis Vélez de Guevara (Écija), así como comendador de la Ordem de Sao Sebastiao, Dita da Frecha, de Portugal.

