Global Panduro adquiere la mina de Cobre las Cruces en Sevilla por 190 millones de dólares

Archivo - Mina Cobre las Cruces - COBRE LAS CRUCES - Archivo

SEVILLA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La empresa First Quantum Minerals ha anunciado este martes que su filial Cobre Las Cruces S.A.U. ha suscrito un acuerdo vinculante para vender la mina de Las Cruces a Global Panduro, S.L.U.

Esta operación se ha cerrado por un importe de hasta 190 millones de dóleres más una cláusula de rescisión vinculada a la rentabilidad, según ha informado la compañía en una nota.

Esta decisión "allana el camino" para que Global Panduro desarrolle el proyecto de sulfuros primarios polimetálicos de Las Cruces.

Según los términos del acuerdo, la empresas adquiere Las Cruces por una contraprestación de 45 millones de dólares en efectivo al cierre, la emisión de un pagaré de préstamo de aproximadamente 65 millones de dólares al vendedor (sujeto a ciertos ajustes del capital circulante), hasta 80 millones de dólares en pagos diferidos vinculados a ciertos hitos de desarrollo del Proyecto, y otro pago o pagos diferidos contingentes vinculados a eventos de salida y liquidez del 10% de los ingresos por encima de un umbral de tasa interna de rentabilidad acordado.

Las empresas esperan que se cierre la operación de manera definitiva durante el primer semestre de 2026 tras las aprobaciones reglamentarias.

El yacimiento de Las Cruces está situado a unos 20 kilómetros al noroeste de Sevilla. Según datos de la empresa, la mina produjo cátodos de cobre de 2009 a 2021 y completó el reprocesamiento de estériles de 2021 a 2023.

En febrero de 2024, First Quantum publicó un Informe Técnico NI 43-101 actualizado en el que se exponían los planes para una nueva fase de desarrollo en el emplazamiento minero existente mediante una nueva mina subterránea que alimentaría una refinería polimetálica para producir cobre, zinc, plomo y plata.