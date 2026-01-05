El Gobierno afirma que los datos del paro "prueban la consolidación de un mercado laboral potente" en Sevilla

Archivo - Un hombre entra en la oficina del SEPE próxima a la Plaza del Museo, en una foto de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha afirmado este lunes que los datos del paro correspondientes a diciembre, que ha hecho públicos el Ministerio de Trabajo y Economía Social, con una bajada del 7,58% respecto al mismo mes del año anterior" prueban la consolidación de un mercado laboral potente" en la provincia.

Se trata de una nueva mejora en términos de empleo en la provincia. "Hablamos de un año que ha estado marcado por varios meses consecutivos de récord en la afiliación a la Seguridad Social y descenso en la demanda del paro", ha asegurado Toscano en un audio remitido a los medios.

De este modo, son 142.000 personas desempleadas y casi 10.000 menos que las registradas en 2024. También en comparación con el mes anterior, la provincia vuelve a reducir el desempleo.

En este sentido, por sexo, la evolución es bastante similar. El paro masculino y femenino caen de manera muy parecida, aunque destaca la bajada del 9,1% en mujeres menores de 25 años.

"Por sectores, todos mejoran", añade el subdelegado. Al respecto, lideran el descenso, tanto agricultura y pesca como el sector industrial. Y en términos absolutos es el sector servicios el que aporta "la mayor caída", con más de 7.200 personas menos en paro si se compara con el mismo periodo del año 2024.