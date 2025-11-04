El Gobierno autoriza a Alanís (Sevilla) una consulta popular sobre un cambio de día de su romería de mayo

MADRID/SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado en su reunión de este martes, 4 de noviembre, al Ayuntamiento de Alanís (Sevilla) a realizar una consulta popular "sobre si se está de acuerdo con el cambio de día de celebración de la romería de mayo".

Así se recoge en la referencia del Consejo de Ministros, consultada por Europa Press, en la que se cita el artículo 149.1.32ª de la Constitución Española, que establece como competencia exclusiva del Estado la "autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum".

Y, por otro lado, la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local reconoce en su artículo 18 el derecho de los vecinos a solicitar la consulta popular, expone también la referencia del Consejo de Ministros.

"Recabados los informes necesarios, y al cumplir la consulta solicitada los requisitos que exige el artículo 71" de la Ley de Bases del Régimen Local, "al ser un asunto de competencia propia municipal y un asunto local, además de que el tema es de especial relevancia para los intereses de los vecinos y no ser relativo a la Hacienda Local", el Gobierno considera que "la solicitud reúne los requisitos formales y materiales exigidos por la ley y autoriza la celebración de la consulta popular".

El Pleno del Ayuntamiento de Alanís emprendió a finales del pasado año 2024 un procedimiento para celebrar una consulta popular destinada a que la propia ciudadanía decida si mantener su tradicional romería de María Auxiliadora el último domingo de mayo o adelantarla al último sábado de ese mismo mes.

En concreto, fue el 26 de diciembre del año pasado cuando el Pleno de dicho consistorio acordó incoar "el procedimiento para una consulta popular", merced a lo estipulado por las leyes para este tipo de votaciones.

La resolución municipal que daba cuenta de ese acuerdo plenario explicaba que la celebración de la romería en honor a María Auxiliadora se viene celebrando el último domingo del mes de mayo, y "el Ayuntamiento, a través de las Delegaciones de Cultura y Festejos, tradicionalmente organiza la romería en colaboración con el Grupo Parroquial de María Auxiliadora, siendo la Administración la promotora principal de los actos festivos a celebrar".

En ese marco, "por parte del equipo de gobierno se pretende iniciar los trámites al objeto de realizar un a consulta popular acerca del cambio de día de celebración de la romería, pasando de celebrarse en la actualidad el último domingo de mayo y proponiéndose su celebración el último sábado de mayo", según figuraba en dicho documento.