El Gobierno destaca la adhesión de 45 municipios de Sevilla al sistema VioGén para combatir la violencia de género

Archivo - El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, en el centro, junto al delegado del Ejecutivo central en Andalucía, Pedro Fernández, en una foto de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández y el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, han participado este martes, 25 de noviembre, en los actos organizados por la Subdelegación con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este una jornada en la que ha reiterado el "compromiso absoluto y firme" del Ejecutivo central en la lucha "contra todas las formas de violencia machista, así como en la protección integral de las víctimas y sus hijos e hijas".

El subdelegado del Gobierno ha recordado que la violencia contra las mujeres constituye "una vulneración grave de los derechos humanos, una expresión intolerable de desigualdad y un problema estructural que exige la unión de toda la sociedad". Durante el acto se ha dado lectura al manifiesto institucional por parte de la jefa de la Unidad de Coordinación de la Delegación del Gobierno en Andalucía, Maribel Montaño, la secretaria Ejecutiva de UGT en Sevilla, Inmaculada Miguel y la secretaria de Mujer e Igualdad de la Unión Provincial de CCOO en Sevilla, Vanesa Casado. Como final del acto, se ha guardado un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas.

En este sentido, Toscano ha subrayado los "continuos avances" en coordinación institucional para la protección de las víctimas: 45 municipios están adheridos al Sistema VioGén, y otros siete se encuentran en proceso de incorporación, "con dos de ellos que ya han firmado el Protocolo de Coordinación en sus Juntas Locales de Seguridad".

A pesar de los avances logrados, ha señalado Toscano, las cifras siguen "siendo motivo de máxima preocupación": 1.333 mujeres han sido asesinadas por violencia de género desde 2003, 38 en lo que va de 2025; 489 menores han quedado huérfanos desde 2013 y 65 menores han sido asesinados en el contexto de esta violencia en el mismo periodo.

Al respecto, el subdelegado ha hecho referencia a la situación actual en la provincia, donde, a septiembre de 2025, se registran 6.000 casos activos en el Sistema VioGén. Asimismo, a fecha de 3 de noviembre, se contabilizan 1.652 agresores persistentes.

Por último, el subdelegado ha destacado también la reciente renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobada por el Congreso el 26 de febrero de 2025 con amplio consenso. El nuevo acuerdo amplía a 461 las medidas frente a las 290 iniciales e incorpora nuevos ámbitos como la violencia vicaria, la violencia económica, la digital y la atención específica a mujeres rurales y con discapacidad.

"La lucha contra la violencia de género es una cuestión de Estado que nos interpela a todas y a todos. Mujeres y hombres compartimos la responsabilidad de construir una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia", ha añadido Toscano.