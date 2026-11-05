El Gobierno destina 2,2 millones para obras de rehabilitación de patrimonio en la provincia de Sevilla

Fachada de la Casa de la Moneda. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha aprobado subvenciones de más de 2,2 millones de euros para trabajos de rehabilitación y recuperación de cuatro elementos del patrimonio histórico de la provincia: el Real Monasterio de Santa Clara y la Casa de la Moneda, en Sevilla; el palacio de Benamejí, en Écija; y la puerta del Tiro, de Marchena.

Según ha detallado la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa, las ayudas, que suponen 80 millones para el conjunto de España y 13,77 para Andalucía, forman parte del Programa 2% Cultural, nacido de la obligación de los ministerios de Vivienda y Agenda Urbana, de Transportes y Movilidad Sostenible y de Cultura de destinar el 2% de sus partidas de contratos de obras públicas a trabajos de conservación o enriquecimiento del patrimonio histórico español o al fomento de la creatividad artística.

En concreto, la comisión mixta para el Programa 2% Cultural, que ha recibido 422 solicitudes y acordado financiación para 78, ha aprobado el listado provisional que incluye cuatro monumentos en Sevilla, de las que la más elevada ha correspondido a la restauración y puesta en valor de la torre y puerta del Tiro de Marchena. En este caso, la ayuda cubrirá el 60% del coste de la intervención municipal, con una contribución del Gobierno de España que asciende a 1.073.827 euros.

En este sentido, la puerta del Tiro, Tiro de Santa María o Arco del Tiro de Santa María, por su proximidad a la iglesia del mismo nombre edificada sobre la antigua mezquita mayor, era el acceso principal al alcázar y comunicaba la alcazaba y la medina, si bien en los siglos XV y XVI registró importantes transformaciones bajo el señorío de los Ponce de León. El recinto monumental de Marchena fue declarado conjunto histórico-artístico en 1966.

Asimismo, el Ayuntamiento de Sevilla obtendrá casi un millón de euros en dos proyectos. La rehabilitación, restauración y puesta en valor de las antiguas cocinas del Real Monasterio de Santa Clara (siglo XIII), para la que se solicitó una subvención del 44,4%, recibirá 830.118 euros; y la gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente obtendrá además otros 131.373,22 euros, que equivalen al 45% del coste de la restauración de la muralla de la Casa de la Moneda (siglo XVI). Ambos inmuebles fueron declarados monumentos histórico-artísticos en 1970.

De igual manera, el Programa 2% Cultural contribuirá con 194.096,03 euros al plan de recuperación y puesta en uso del patio sur del palacio de Benamejí, que alberga el museo histórico municipal de Écija, lo que supondrá un 70% del presupuesto de la intervención. El inmueble construido en la primera mitad del siglo XVIII está declarado bien de interés cultural.

Una vez resulta las ayudas correspondientes a 2025, el Consejo de Ministros, a propuesta de la comisión mixta integrada por representantes de los tres ministerios, ha autorizado esta semana una nueva convocatoria del Programa 2% Cultural por valor de 45 millones de euros, que previsiblemente será publicada antes del fin de este año 2026.