El Gobierno destina 23,8 millones de euros para la conservación de la Doñana sevillana

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha subrayado este miércoles que el Gobierno ha destinado hasta la actualidad 23,8 millones de euros para la conservación de la Doñana sevillana, una inversión distribuida entre los ayuntamientos de Aznalcázar, Isla Mayor, Pilas, Puebla del Río y Villamanrique de la Condesa, donde ya se han aprobado los anteproyectos y se trabaja en la redacción de los pliegos de licitación bajo el seguimiento de la Oficina Técnica de Doñana.

En este contexto, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha visitado Villamanrique de la Condesa, uno de los municipios dentro del Marco Socioeconómico de Actuaciones para Doñana, donde el Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha destinado 4,1 millones de euros del total de 70 millones de euros destinados al conjunto de ayuntamientos situados en "el enclave medioambiental más importante del sur de Europa".

Durante la visita, Toscano ha resaltado que el objetivo de las actuaciones es "visibilizar la riqueza natural y cultural de la Doñana sevillana y promover el desarrollo sostenible de sus municipios".

La inversión de 4,1 millones de euros ha sido realizada con cargo a la Línea 10 de ayudas de Apoyo a las Iniciativas Locales del Marco Socioeconómico de Actuaciones para Doñana, aquella dedicada a las entidades locales para el desarrollo de proyectos municipales.

El subdelegado ha mencionado algunas de estas iniciativas, en concreto, aquellas ubicadas en Villamanrique de la Condesa, donde ha visitado los espacios seleccionados por el Ayuntamiento para el desarrollo de cuatro intervenciones en materia de turismo sostenible, seguridad vial, eficiencia energética y movilidad sostenible, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

La inversión más relevante se ha dirigido a la recuperación de caminos rurales que permitan la conexión de la localidad tanto con los dos montes públicos de su entorno como con las ficas agrícolas, a través de la incorporación de carril bici, peatonal y de tracción animal, una iniciativa dotada con 2.672.000 euros, para "fomentar el turismo sostenible ligado a actividades de la naturaleza con todas las garantías de seguridad".

El paquete de ayudas contempla de igual forma una partida de 1.000.000 euros para la construcción de un aparcamiento público disuasorio e incentivar así los trayectos a pie en el municipio, con el fin de eliminar el tráfico rodado.