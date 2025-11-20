El Gobierno entrega en Lebrija (Sevilla) los Reconocimientos Menina por la lucha contra la violencia de género

SEVILLA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, y a propuesta de la Delegación y Subdelegaciones del Gobierno en Andalucía, celebrará el próximo 28 de noviembre la entrega de los XIII Reconocimientos Menina. Esta distinción, que tiene lugar cada año en el marco del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, reconocerá a personas, proyectos e instituciones de Andalucía que se han destacado en su lucha contra cualquier forma de violencia machista durante el año 2025.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha subrayado en una nota la importancia de poner en valor a quienes, con su esfuerzo cotidiano, ayudan a construir una sociedad más igualitaria y libre de violencia machista. "Su labor de apoyo y protección a las víctimas, junto al trabajo en prevención, es fundamental para avanzar hacia una Andalucía y un país donde mujeres y niñas puedan vivir y desarrollarse plenamente, con igualdad de oportunidades y sin miedo", ha afirmado.

El evento institucional, presentado por la periodista Verónica Chumillas, actualmente redactora y presentadora del informativo Noticias de Andalucía de TVE, comenzará a las 12,00 horas en el Teatro Municipal 'Juan Bernabé' de Lebrija (Sevilla). Como en ediciones anteriores, los Reconocimientos Menina se materializan en una escultura inspirada en las Meninas de Velázquez, elaborada por internas de centros penitenciarios. Estos galardones, organizados este año en colaboración con la Fundación Cajasol y el Ayuntamiento de Lebrija, se otorgan a propuesta del delegado del Gobierno en Andalucía, de los subdelegados y subdelegadas provinciales, así como de la Unidad de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Andalucía y sus unidades provinciales de coordinación.

En la XIII edición de los Reconocimientos Menina de la Delegación del Gobierno en Andalucía, la mención especial ha recaído en Micaela Navarro Garzón, "en reconocimiento a su amplia trayectoria política y feminista, a su firme compromiso con la igualdad de género y por ser una de las figuras más destacadas y referentes en la lucha por los derechos de las mujeres en España". "Este reconocimiento es también un homenaje a todas las mujeres que, como Micaela, abrieron camino cuando la igualdad era aún un desafío y que hoy continúan siendo inspiración para las nuevas generaciones", ha indicado Fernández.

Acompañan a la mención especial la Fundación Cepaim, de Almería; el Centro de Información de la Mujer de la Sierra de Cádiz; el rector Manuel Torralbo Rodríguez y el equipo del vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la Universidad de Córdoba; la Comisión de Seguimiento en materia de prevención y atención a las víctimas de la violencia de género de la Mancomunidad Río Monachil, de Granada; los equipos Mujer-Menor (Emume) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva; la plantilla de profesionales del Servicio de Ayuda a Domicilio de Clece, en Jaén; la Asociación de Mujeres Progresistas La Mitad del Cielo, de Málaga; y la directora de proyectos de acompañamiento a mujeres en contextos de prostitución, trata y explotación sexual, Remedios Rodríguez Ruiz, de Sevilla.

En el acto también se entregarán ocho diplomas honoríficos a instituciones o personas representativas en la lucha contra la violencia machista, entre las que figuran, la artista Odu Carmona (Almería); la Asociación de Mujeres Progresistas "Victoria Kent" (Cádiz); la Asamblea Feminista de Córdoba 'Yerbabuena'; el equipo del Programa 'Ser Mujer' del Centro Penitenciario de Albolote (Granada); la Fundación Secretariado Gitano de Huelva; la pediatra Carmen Espín Quirante (Jaén); el Centro de información a la Mujer del Ayuntamiento de Álora (Málaga); y, finalmente, al Centro Municipal de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Osuna. (Sevilla).

La entrega de los XIII Reconocimientos Menina se enmarca en los actos conmemorativos del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación contra la Violencia de Género hacia la Mujer, organizados por la Delegación del Gobierno de España en Andalucía en colaboración con la Fundación Caja Sol. Por otro lado, la gala forma parte de las actividades del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y se suma a las actividades organizadas la colaboración con la Universidad Pablo de Olavide y el Colegio de Abogados de Sevilla.