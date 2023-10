El Gobierno evalúa emplazamientos en Sevilla para instalar un campamento temporal para migrantes procedentes de Canarias

SEVILLA/MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los ministerios de Inclusión y de Defensa evalúan emplazamientos en Sevilla para instalar un campamento temporal de acogida de personas migrantes procedentes de Canarias, según ha confirmado este jueves el titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que ha detallado que en el caso de Sevilla se ha evaluado ubicarlo en una "explanada" y no en cuarteles como se contempla en Madrid.

En declaraciones a los periodistas en Madrid tras participar en un acto de presentación de los embajadores olímpicos de los centros de refugiados, en la sede del Comité Olímpico Español, Escrivá ha asegurado que "traslados de Canarias a la Península, estaremos hablando de unos 5.000 que habrán llegado ya, pero esto ocurre todos los días, cada día estamos trayendo, pero esto lo hemos hecho siempre".

En todo caso, el ministro no ha querido dar una cifra del total de migrantes que prevén trasladar desde las islas Canarias a la Península porque, según ha dicho, "es muy difícil anticipar los que van a llegar" pues dependen de diferentes factores como "la climatología" o de "la acción para evitar que lleguen".

En este sentido, ha precisado que tienen "planes contingentes" que van desplegando en función de las llegadas de migrantes, "por si la situación requiere una mayor acogida puntual".

Por ello, ha explicado que el Ministerio de Inclusión está visitando emplazamientos con el Ministerio de Defensa para "estar preparados por si fuera necesario".

Algunos de los emplazamientos que ya se han evaluado son el Cuartel General de Arteaga, en Carabanchel, y otro en Alcalá de Henares "donde se dan las condiciones de no uso militar" y para poder hacer una labor rápida de acondicionamiento.

Asimismo, el ministro ha avanzado que instalarán unas 300 plazas para la acogida de migrantes de Canarias en una explanada en Cartagena, junto a un antiguo hospital militar; y también han evaluado otro emplazamiento en Sevilla, unas explanadas para instalar un campamento temporal. Igualmente, ha apuntado que están estudiando otras opciones.

MUY DISTINTO A LOS REFUGIADOS UCRANIANOS

Escrivá ha puntualizado que la situación actual es "muy distinta" a la que se produjo con la llegada de refugiados ucranianos, cuando sí tuvieron que coordinarse con las CCAA, ya que se esperaba a casi 80.000 niños que debían ser escolarizados y eso era competencia autonómica.

Si bien, ha insistido en que ahora "no existe esa problemática" y lo que se necesita son "campamentos probablemente temporales" que acogerán, en su mayoría a "adultos jóvenes". Pese a ello, el traslado de migrantes a la Península ha generado críticas por parte de comunidades autónomas y ayuntamientos gobernados por el PP, que acusan al Gobierno de falta de transparencia y de coordinación. Sin embargo, el ministro ha puntualizado que hasta que no tienen el emplazamiento perfectamente identificado no lo comunican a la región correspondiente.

Por otro lado, Escrivá ha destacado que están trabajando con una red de 19 ONG y tienen una red de centros de acogida, algunos contingentes, de forma que estudian la mejor ubicación para la acogida, teniendo en cuenta el perfil de las personas que van llegando, ya que también llegan mujeres con niños.

Sobre la situación de crisis migratoria, el ministro de Inclusión ha apuntado que, desde agosto, han llegado unos 13.000 migrantes. Además, ha precisado que de los llegados a Canarias, la mayoría son senegaleses por la combinación de dos factores que espera que sean transitorios: el buen clima y la situación social convulsa en Senegal.