El Gobierno financia con dos millones de euros a cuatro productoras de cine sevillanas para el rodaje de largometrajes

Archivo - Rodaje televisivo junto al Archivo de Indias para una serie de Netflix EEUU. - AYTO. - Archivo

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro productoras de cine sevillanas han recibido dos millones de euros del Gobierno de España para la producción de largometrajes. En concreto, son cuatro películas, de las que al menos dos han sido rodadas en la provincia. Sevilla recibe así la mitad de los cuatro millones que han obtenido siete productoras andaluzas por su participación en seis proyectos.

El subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, ha destacado en una nota de prensa que estas aportaciones son "una muy buena noticia" para el sector audiovisual de la provincia y ha subrayado que "apoyar al cine es apoyar la cultura, pero también una industria que genera empleo y actividad económica".

Las películas financiadas son 'El amigo equivocado', dirigida por Benito Zambrano y con 929.500 euros para la productora sevillana Gatosur; 'Canijo' por Santi Amodeo, con un millón de euros; 'Lucidez' por Gonzalo Bendala y 28.500 euros para la empresa sevillana Áralan Films; y 'Rafaela' con participación de La Claqueta PC, que obtiene 50.000 euros.

"La creatividad y el emprendimiento artístico de Sevilla también reciben así el respaldo del Gobierno de España", ha explicado Toscano, que ha añadido que "cuando las películas se ruedan además en nuestra provincia, permiten mostrar Sevilla y sus municipios dentro y fuera de nuestras fronteras".

El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), del Ministerio de Cultura, ha concedido en el conjunto de España 30,7 millones de euros para 31 proyectos de largometraje: 30 de ficción y 1 documental. Las propuestas subvencionadas tienen en todos los casos un equipo de producción que cuenta con al menos un 40% de mujeres profesionales, tal y como establecen las cláusulas para reducir la brecha de género.