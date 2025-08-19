El Gobierno financia con más de 3,3 millones las obras de mejora de las infraestructuras de Marchena (Sevilla)

El subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, ha visitado este martes el municipio sevillano de Marchena y las obras de mejora de las infraestructuras municipales. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA.

MARCHENA (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha visitado este martes el municipio sevillano de Marchena y las obras de mejora de las infraestructuras municipales que el Ejecutivo central ha financiado con más de 3.326.239 euros a través de diversos fondos.

"Dotar a la ciudadanía de infraestructuras más amables es una prioridad del Gobierno de España y, como hemos comprobado en Marchena, también es una realidad en los municipios, no solo en las grandes ciudades", ha destacado Toscano en la visita según una nota emitida por la Subdelegación del Gobierno en Sevilla.

Durante el encuentro, que se ha producido con motivo del operativo de seguridad para la Feria 2025, el subdelegado ha visitado las obras, con un importe superior a los 1,4 millones de euros, para poner en marcha sendas ciclistas en las rondas norte y sur del municipio, así como la construcción de una pasarela peatonal con una inversión de 800.000 euros y la mejora de la accesibilidad de dos de las calles San Pedro y Santo Domingo, por valor de 270.000 euros.

Además de la sostenibilidad y las infraestructuras, Marchena cuenta con proyectos de interés cultural como la construcción del primer museo municipal, según la subdelegación. En relación con los datos de seguridad del municipio, la Junta Local de Seguridad ha afirmado durante la reunión que el índice de criminalidad en Marchena se sitúa veinte puntos por debajo de la media nacional, un dato que se desprende del informe elaborado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

"La colaboración entre administraciones ha demostrado buenos resultados en Marchena gracias a que el esfuerzo conjunto refuerza la confianza de los ciudadanos en sus instituciones", ha concluido el representante.