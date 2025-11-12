El Gobierno valora que más de 200.000 estudiantes de Sevilla se beneficien de la reducción de las ratios en las aulas

Archivo - Varios niños a su llegada a un colegio, en foto de recurso. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

Más de 200.000 estudiantes de la provincia de Sevilla se beneficiarán de la reducción de las ratios en las aulas impulsadas por el Gobierno de España. "Una medida que responde al compromiso de garantizar una educación de mayor calidad y más equitativa".

Así lo ha expresado el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, quien ha recordado, en un audio remitido a los medios, que ya en el año 2019 el Ejecutivo "hizo una recomendación a las comunidades autónomas a fin de que fueran regulando y bajando las ratios de alumnos por aula".

"Pero no todas las adoptaron. Por eso, ahora damos un paso más y aseguramos que se reduzca ese número máximo de alumnos por aula. Esta decisión va a permitir una atención más individualizada, mejores condiciones de trabajo para el profesorado y una educación pública más inclusiva", ha añadido Toscano.

El subdelegado ha afirmado, además, que el anteproyecto de ley que ha aprobado el Gobierno de España incorpora una "regulación homogénea" de la jornada lectiva y contempla "recursos específicos" para aquellos centros que tienen mayor vulnerabilidad social.