Gómez de Celis asegura en Sevilla que Feijóo "se esconde" porque "no tiene respuestas para los problemas de la gente"

SEVILLA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Sevilla Alfonso Rodríguez Gómez de Celis ha afeado al candidato 'popular' a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, su ausencia en el debate celebrado este pasado jueves 19 de julio y ha señalado que "se esconde precisamente porque no tiene respuestas ante los problemas de la gente".

En un nota de prensa difundida por el partido 'socialista', Gómez de Celis ha criticado la ausencia de Feijóo en el debate organizado por RTVE y ha señalado que dicho comportamiento es "una falta de respeto absoluta a los ciudadanos y a la televisión pública". También, ha añadido que "Feijóo prefirió quedarse en su casa porque no tiene respuestas, no puede explicar por qué el PP votó que no a la subida de las pensiones o a la reforma laboral".

Por otro lado, el candidato --en un acto en el mercado de abastos Cencosur, en Nuestra Señora de la Oliva en Sevilla-- ha felicitado a Pedro Sánchez por ser un presidente, ha dicho, que "se preocupa y ocupa de la gente", de que jóvenes y mayores "tengan una mejor calidad de vida". Gómez de Celis ha argumentado que este 23 de julio se decide "votar a un señor y a un partido (PP) que se esconde, que no tiene propuestas y que va de la mano de la ultraderecha, o dar el apoyo a un PSOE que quiere hablar de futuro".