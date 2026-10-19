Gonzalo Albéndiz releva a Joanna Moreno tras abandonar su acta en el Partido Popular de La Rinconada (Sevilla)

Gonzalo Albéndiz (PP) en La Rinconada (Sevilla) - PP

LA RINCONADA (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

Gonzalo Albéndiz relevará a Joanna Moreno en el Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) tras abandonar esta última su acta como concejal, lo que ha llevado al Partido Popular a anunciar una remodelación en el conjunto municipal.

Albéndiz ocupaba el siguiente puesto en la candidatura popular y ejerce actualmente como presidente local de Nuevas Generaciones (NNGG), según ha subrayado la formación en un comunicado.

El Comité local ha trasladado "un profundo agradecimiento" a Moreno por el "trabajo incansable, la dedicación y el esfuerzo demostrado a lo largo de toda esta legislatura", destacando su "total implicación en el proyecto popular".

Asimismo, ha incidido en que la incorporación de Albéndiz al grupo municipal supone "una apuesta clara por el talento joven y la continuidad del proyecto del Partido Popular" en el municipio, al aportar una "contrastada trayectoria de trabajo orgánico, cercanía con el tejido asociativo juvenil y un profundo conocimiento de las necesidades del municipio".