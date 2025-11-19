Un gran alumbrado, desfiles y una pista de hielo inauguran una Navidad con más de 16 eventos en Los Arcos (Sevilla)

Archivo - Un gran alumbrado, desfiles y una pista de hielo inauguran una Navidad con más de 16 eventos en Los Arcos. - CC LOS ARCOS - Archivo

SEVILLA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un gran alumbrado, desfiles y una pista de patinaje sobre hielo inaugurarán una Navidad con más de 16 eventos en el centro comercial Los Arcos, en Sevilla. El complejo dará inicio a su programación de ocio este viernes y la mantendrá activa hasta al próximo 5 de enero.

Según ha explicado el gerente de Los Arcos, Luis Enrique Ruiz, "la programación navideña de este año es una de las más potentes y diferenciadoras que hemos llevado a cabo". "Bajo el lema 'siempre hay Navidad', nos posicionamos como un destino de referencia donde se pueden encontrar propuestas de ocio constantes durante noviembre, diciembre y enero".

Con sus zonas ambientadas, el centro iniciará la tradicional cuenta atrás para el alumbrado, a la que podrán unirse todos los visitantes. Tras ello, las luces inundarán todo el recinto a las 18,30 horas de este viernes, hito que inaugurará un período repleto de espectáculos, actividades y propuestas culturales para "mantener más vivo que nunca el espíritu navideño".

De cara al sábado, los visitantes podrán disfrutar de una charanga tirolesa. Pensado para el disfrute en familia, este pasacalles de inspiración alpina empleará instrumentos de viento y percusión para tocar algunas de las canciones y villancicos más populares de las fiestas navideñas.

Uno de los elementos más destacados de la programación, la nueva pista de patinaje sobre hielo, llegará el próximo 5 de diciembre. Realizado a base de hielo ecológico --una alternativa a las pistas tradicionales que evita la emisión de CO2 y el consumo eléctrico excesivo--, este espacio de 120 metros cuadrados de superficie garantiza la seguridad de los participantes al tiempo que promueve una conciencia sostenible.

Aquellos que deseen asistir a esta pista de hielo podrán hacerlo solos o acompañados en cualquier momento del horario del centro comercial, con una tarifa de siete euros para el público general y un precio reducido de seis euros para los socios de Los Arcos Club. Para acceder a este descuento, únicamente será necesario registrarse en la app del centro comercial, lo que convertirá al usuario en socio del club.

"Un año más, nos posicionamos como un espacio de ocio y compras referente en unas fechas de reencuentro, ilusión y alegría, con el objetivo de que las familias puedan disfrutar de un amplio abanico de planes de Navidad". "Mediante cada una de nuestras propuestas buscamos crear recuerdos únicos y memorables para todos nuestros visitantes", ha señalado el gerente de Los Arcos.

'BLACK FRIDAY' NAVIDEÑO

Para el día 28 de noviembre, el centro comercial celebrará su propio 'Black Friday' con una iniciativa original que fomentará la ilusión de las fechas navideñas, el juego 'Carta a Santa'. Para participar en esta acción, los visitantes subirán los tickets de sus compras a la app de Los Arcos y estos se convertirán en 'cookies' o puntos que les servirán para crear hasta tres listas con sus "regalos" favoritos de las tiendas del centro comercial, los cuales podrán canjear físicamente. De esta forma, los clientes podrán aprovechar los descuentos generales del 'viernes negro' para adelantar sus regalos de Navidad.