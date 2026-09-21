La Gran Semana Anglo-árabe de Sevilla reunirá a más de 200 caballos y jinetes del 1 al 4 de octubre

Cartel de la Gran Semana Anglo-árabe de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido la presentación del cartel de la Gran Semana Anglo-árabe de Sevilla, organizada por la Asociación Española de Criadores de Caballos Anglo-árabes con la colaboración municipal, que se celebrará del 1 al 4 de octubre en el Parque del Alamillo y reunirá a más de 200 caballos y jinetes en esta edición, entre ellos los olímpicos Carlos Díaz (París, 2024), Francisco Gaviño (Tokio, 2020) y Albert Hermoso (Río de Janeiro, 2016).

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la presentación del cartel ha supuesto el pistoletazo de salida a esta edición que entre sus actividades incluirá tres competiciones internacionales como la Final Nacional del Ciclo de Caballos Jóvenes para Concurso Completo para todas las razas que se crían en España, el certamen ganadero de la raza anglo-árabe, unas jornadas técnicas y por primera vez la "Noche Mágica Anglo-árabe", que tendrá lugar el sábado 3 de octubre.

En este sentido, la delegada de Deportes del Ayuntamiento, María Tena, ha destacado "el enfoque accesible de este evento, ya que gracias a los accesos gratuitos que contempla la organización, familias enteras y los más pequeños pueden disfrutar en directo de este deporte y de actividades pensadas para todos".

"La Gran Semana Anglo-árabe es una oportunidad perfecta para acercar y popularizar la hípica entre todos los sevillanos", ha resaltado Tena, que también ha querido reconocer a la organización "el esfuerzo para que toda la ciudad disfrute del evento y abrirlo a todo el público" con propuestas como la Noche Mágica Anglo-árabe, que se ha incorporado este año al programa como novedad.