El Grupo Social ONCE supera su "récord histórico" en Sevilla en ventas y genera ingresos de 210,95 millones

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Social ONCE ha conseguido otro "récord histórico" en términos de ventas de sus loterías, premios repartidos, empleo creado e inversión social generada en la provincia de Sevilla en el último ejercicio, según los datos que recoge el Informe de Valor Compartido 2024 presentado hoy por el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez y la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet.

Tal como ha informado la organización en una nota de prensa, las ventas de los productos de loterías sociales, seguras y responsables "generaron unos ingresos de 210,95 millones de euros en la provincia de Sevilla, que suponen un incremento de un 10,8% sobre el año anterior, que ya había marcado otro histórico".

Esto se ha traducido en 118,63 millones de euros en premios repartidos a lo largo de 2024 en Sevilla. En detalle, de cada cien euros ingresados por la venta de sus productos de juego, 56,2 euros vuelven a los ciudadanos en forma de premios; 32,1 se destinan principalmente a retribuir la labor de los vendedores, resto de trabajadores y gastos de gestión, y los 11,7 euros restantes van dirigidos a inversión social para personas ciegas y con otras discapacidades.

Las loterías responsables de la ONCE son "el motor de un modelo de gestión segura y social que somete sus productos a los controles y estándares más severos de la Asociación Mundial de Loterías (WLA) o la Europea de Loterías (EL)", ha manifestado la corporación, que también ha añadido que cuenta con un 'Programa Marco de Juego Responsable', "que fija compromisos y otorga seguridad al consumidor", así como con un plan especial de protección de menores, además de impulsar investigación e iniciativas al respecto.

MÁS EMPLEO, MÁS ATENCIÓN SOCIAL

El año 2024 también fue "excelente" en términos de creación de empleo, con 434 puestos de trabajo creados por el Grupo Social ONCE en la provincia, que cuenta así con un total de 3.645 trabajadores --todos ellos con discapacidad--, de los que 1.443 son vendedores. Del total de la plantilla, más del 45% son mujeres y el 60% tienen alguna discapacidad.

La inversión social generada por ONCE en Sevilla ascendió a 19,54 millones de euros, dirigidos a la atención directa de las personas ciegas o con discapacidad visual grave y a programas de solidaridad con otros colectivos de personas con discapacidad.

En este sentido, el año pasado 188 personas se afiliaron a la ONCE en Sevilla, que cuenta con 3.744 personas ciegas o con discapacidad visual grave en toda la provincia, de los que 193 son personas con sordoceguera que recibieron 4.986 horas de mediación a través de los profesionales de la compañía.

Igualmente, en el ámbito educativo, el pasado curso escolar 458 estudiantes de todas las etapas educativas recibieron la "atención directa" de los profesionales de la ONCE en colaboración con los de la Junta de Andalucía.

Así, durante 2024 "se tramitaron 1.532 solicitudes de adaptación bibliográfica para usuarios de Sevilla y se usaron 314 equipos tiflológicos". Además, 164 sevillanos "se beneficiaron de las ayudas al bienestar social" que otorga la Organización. La ONCE también organizó un total de 393 actividades de animación sociocultural y deportiva en la provincia.

En el ámbito del voluntariado, 489 sevillanos recibieron la atención del servicio que presta la empresa para su acompañamiento en la vida diaria gracias a 171 voluntarios que prestaron 6.200 servicios personalizados y realizaron 9.810 horas de voluntariado.

"PARTE DE UN TODO"

Por su parte, Fundación ONCE, sigue constituyendo "la mejor cadena de transmisión social de solidaridad" del Grupo Social ONCE hacia "toda la ciudadanía, especialmente con las personas con discapacidad".

En el último año "ha intensificado su labor" a través de sus programas de empleo y formación y de sus proyectos de accesibilidad, "apoyando económicamente a 203 proyectos presentados por 149 organizaciones sociales en Andalucía de la discapacidad".

Otras empresas sociales de ONCE, que "superaron el punto de inflexión de cumplir 10 años" con la nueva denominación que suma 'ILUsión y uNIÓN' para crear Ilunion, grupo líder en economía social y generación de empleo.

Su objetivo principal es "una acción empresarial rentable, pero, sobre todo, favorecedora de la inclusión laboral de personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables". Para ello, cuenta con 50 líneas de negocio en sus seis divisiones --Servicios, Economía Circular, Hotelera y Hospitalaria, Sociosanitaria, Comercialización y Consultoría--, que suman 117 centros de trabajo en Andalucía, de los cuales 52 son centro especiales de empleo.

"MÁS COMPROMISO" CON SEVILLA

En la presentación ha intervenido también Samuel Cotán, usuario de braille, que ha explicado cómo el braille le ha ayudado en su vida diaria en el año de la celebración del 200 aniversario de la creación del sistema de lectoescritura para las personas ciegas, que "cambió la historia" de 300 millones de ellas.

La ONCE ha reclamado que este modelo, ideado por el francés Louis Braille, "sea declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco".

Por otra parte, los datos del 'Informe del Valor Compartido 2024' avalan la "sólida trayectoria del Grupo Social ONCE en su compromiso con Sevilla", según ha destacado el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristobal Martínez, durante la presentación de este balance.

"2024 ha sido un año muy bueno para la ONCE y el Grupo Social ONCE en Sevilla --ha resumido Martínez--. Un año de récord históricos en todos los parámetros que sostienen nuestra labor y que nos consolidan como cuarto empleador del país y primer operador en creación de empleo para personas con discapacidad".

Estos son datos que, a su juicio, comprometen más al Grupo Social ONCE para hacer de Sevilla un "referente fundamental en términos de inclusión, accesibilidad y de igualdad entre todas y todos". "Es un balance que afianza nuestro modelo de gestión empresarial y social y nos estimula y nos empuja a abrirnos más todavía a la sociedad", ha dicho el delegado.

En este contexto, el delegado de la compañía ha reivindicado la unidad de acción de los hombres y mujeres que conforman el Grupo Social ONCE como un activo principal del resultado de este esfuerzo colectivo y agradeció "la confianza y el cariño" que depositan los sevillanos a los productos de juego social de la ONCE y a su labor diaria.

"Vivimos tiempos de máxima crispación y polarización, alejados del consenso y del diálogo, es bueno fijarse en el ejemplo de unidad que da la ONCE al conjunto de la sociedad. Por ello, crecemos y avanzamos cuando nos juntamos en torno a valores y objetivos, cuando nos fijamos en lo que nos une y no en lo que nos separa, cuando nos planteamos un reto común como grupo, como empresa, como ciudad, como país", ha concluido Cristóbal Martínez.

Por su parte, la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet, ha agradecido también a los andaluces su "confianza" en la labor social del grupo. "Juntos hemos conseguido superarnos un año más, y solo tengo palabras de agradecimiento para todas las personas que lo han hecho posible, dentro de nuestra propia ONCE, y fuera de ella", ha explicado.

Finalmente, Viruet ha añadido que "tenemos muchas razones para sentirnos muy orgullosos de la ONCE que tenemos y del beneficio y el impacto que genera en nuestro entorno más inmediato, en nuestras vidas y en la mejora de las condiciones de vida de tantas personas".