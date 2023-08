Guillena (Sevilla) reclama a la Junta no reducir el servicio de administración en los consultorios pedáneos

GUILLENA (SEVILLA), 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Área de Salud del Ayuntamiento de Guillena (Sevilla), Toñi Hernández, ha remitido una carta a la Delegación Territorial de Salud y Familias manifestando una "queja formal" por la reducción del servicio de administración en los consultorios de Torre de la Reina y Las Pajanosas, sus dos pedanías, que tienen una población conjunta de 4.000 habitantes.

En el escrito dirigido a la delegada territorial, Regina Serrano, dejan constancia de "la noticia que se nos ha trasladado desde el propio centro de salud sobre el hecho de que a partir de la próxima semana los consultorios de Las Pajanosas (los martes) y Torre de la Reina (los jueves) se quedarán sin personal administrativo", esgrime el Consistorio en una nota de prensa.

La concejal Toñi Hernández ha explicado que estos dos centros sanitarios ya disponen de poco personal para la atención, por lo que "no nos queda más que transmitirle nuestro malestar y cómo no, reivindicarle que el servicio no se suspenda, puesto que la falta del mismo supone un detrimento en la calidad de la atención que nuestros vecinos reciben del Servicio Andaluz de Salud".

"Esta desacertada medida propiciará molestias tanto a los profesionales sanitarios que tendrán que atender bajo la desorganización de no disponer de personal administrativo en el centro, como a los usuarios y usuarias de nuestras pedanías", añade el Consistorio.

El escrito presentado ante la Delegación de Salud deja claro que este es "un servicio que se ha estado prestando hasta ahora y no entendemos los motivos por los que se pretende suspender, ya que supondrá un profundo malestar entre los usuarios y usuarias de los consultorios de Torre de la Reina y Las Pajanosas. Por ello le solicitamos encarecidamente que el mencionado servicio no se deje de prestar".