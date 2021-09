Las guitarras acústicas de los malagueños JavyPablo llegan el 24 de septiembre a la Sala Fanatic de Sevilla

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

"Siempre hemos tenido problema para definir qué género es nuestra música", señala Pablo Imbroda, voz, guitarra española y eléctrica, integrante junto a su hermano Javier del grupo JavyPablo, que llega este próximo viernes, 24 de septiembre, la Sala Fanatic de Sevilla, donde presentarán sus canciones y su estilo fresco basado en guitarras acústicas, que va desde el folk rock pasando por el soft rock y el pop con ritmos reggaes y estribillos pegadizos.

"Empezamos con música más acústica, guitarra y voz, y ahora tenemos como 18 canciones ya subidas y hay un poco de todo, desde algo más reggae, pasando por alguna rumba, hasta algo más R&B. Es complicado concretarte el género. Hacemos un poco de todo y además ahora estamos probando sonidos nuevos", señala Pablo en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, su hermano Javier --melódica, teclado, percusión menor y voz-- señala que la mezcla de tantos estilos se debe a muchos referentes diferentes, aunque ha precisado que, principalmente, "nos influenciamos muchísimo por una hawaiano que se llama Jack Johnson, un artista muy conocido en América y que tiene un rollo muy nuestro, muy acústico, muy playero y muy tranquilo". Pero "también hemos escuchado mucha música española en casa, como Alejandro Sanz, latina como Jorge Drexler o actualmente El Kanka".

"Nos gusta aprender de muchísima música, y de un poquito de cada uno de ellos vamos concretando nuestro estilo", abundad Javier, mientras que Pablo explica que empezó a componer porque escuchaba a cantautores nacionales de los que le gustaban las letras, pero luego "cuando empezamos a grabar, fuimos para adelante y hemos escuchado tanta música de tantos géneros que intentamos tocar un poquito de todo y a ver qué va saliendo".

Aunque salieron a la luz con su primer single en acústico 'Desperté' en 2018, cuentan que empezaron "a tomarse en serio" el proyecto a finales de 2019. Pablo dice que empezó a componer pero "no tenía muchas ganas" de sacar sus canciones porque "me daba vergüenza, y cuando le enseñé las cosas a mi hermano, me empezó a empujar y al final nos planteamos hacer algo nuestro". "Creo que si mi hermano no hubiera estado, mis canciones no hubieran salido nunca, y al final salió JavyPablo, grupo en el que ambos componemos y al que estamos dando mucha caña".

Tras el confinamiento, en el que "la gente escuchaba mucho nuestras canciones", destacan, llegó a sus vidas el que ahora es su representante, Ángel Martos, con el que "hemos hecho muchas cosas y una de las razones por las que ahora estamos currando mucho y está saliendo todo muy bien". Así, el próximo octubre verá la luz su primer EP llamado 'Quedaremos', que presentarán el día 10 con un acto multicultural en Málaga, aunque hace unos días ya lanzaron en plataformas una de sus piezas titulada 'Yo quisiera'.

"Somos gente inquieta y vamos a aprovechar ese momento tan bonito de presentación de nuestro primer EP oficial en Málaga, nuestra ciudad y con nuestra gente, generando un espacio para que artistas de toda índole cultural aprovechen el evento para darse a conocer", destaca Javier, y Pablo precisa a continuación que el objetivo de esta marca que están creando con Hanna Kawan --su directora de arte-- "es crecer" y poder montar un espacio en el que "haya una sinergia de cultura".

Tras su paso por Barcelona y Sevilla este mes de septiembre, JavyPablo ya están cerrando citas a partir del año próximo. Una de las más importantes, el concierto que ofrecerán el 4 de febrero en la sala La cochera cabaret de Málaga, cuya recaudación irá destinada a la AECC. Son, además, embajadores de The Isbjorn Collective, organización que agrupa a un colectivo de profesionales comprometidos con la sostenibilidad de los mares y océanos.

Las entradas para el concierto de JavyPablo en Sevilla, que comenzará a las 22,00 horas, pueden comprarse a través de la web de Sala Fanatic o en los puntos de venta físicos: Totem Tanz y La Teatral (Sevilla centro), Fabulando (Triana) o en Papelería de la Vega (Nervión).