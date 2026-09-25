Hallan en Alcalá del Río (Sevilla) parte de una torre de la antigua ciudad Ilipa Magna y restos de un mausoleo

Vista aérea de la zona de Alcalá del Río donde han sido localizados restos de una torre defensiva, calzada romana y un mausoleo. - XERFLÓN ARQUEÓLOGOS

ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

Un equipo de arqueólogos ha localizado, en el transcurso de una actividad preventiva realizada por la empresa Xerflón Arqueólogos en unas obras en la calle Coronel García Baquero, parte de una torre de la antigua muralla de la ciudad romana Ilipa Magna y restos de lo que podría ser un monumento funerario (mausoleo), así como una calzada romana.

"Debido a la singularidad y buena preservación de los restos hallados", la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, que dirige Patricia del Pozo, ha resuelto la necesidad de "integrar y poner en valor" los restos dentro del proyecto de obra, cuya modificación se está a la espera de recibir para su valoración, han apuntado fuentes de la Consejería a Europa Press.

Los arqueólogos han identificado la estructura de sillares como una de las torres de la antigua ciudad romana de Ilipa Magna. Dicha muralla fue erigida en torno a la época augustea y llegó a contar en su día con una longitud de alrededor de 1.500 metros, protegiendo una superficie interior de 14 hectáreas. "Es una estructura bien conocida, pues emerge en diversos puntos de la localidad, la cual incluso cuenta con un centro de interpretación de la misma", ha aclarado la Junta.

Como "curiosidad", el elemento defensivo localizado está construido con grandes sillares almohadillados y su interior estaría relleno con diversos niveles de tierra, lo que difiere del resto de los tramos localizados, que están ejecutados con opus caementicium u hormigón romano.

La pequeña estructura decorada con mármoles, que se situaría fuera del recinto defensivo, se interpreta como la base de un monumento funerario. "Esto va en consonancia con la costumbre romana de realizar los enterramientos fuera de los núcleos urbanos y junto a las vías de comunicación", explican desde la Consejéria. Respecto a la infraestructura viaria, la dirección arqueológica sostiene que, por su cercanía a la torre, debería desembocar en una de las puertas de la ciudad.

"Este descubrimiento viene a complementar sustancialmente lo que ya conocíamos sobre el perímetro fortificado de Ilipa Magna", explica Jesús M. Navarro Ordóñez, arqueólogo director de la excavación. "No sólo confirma el carácter estratégico de la ciudad como puerto fluvial clave en la provincia Baetica, sino que demuestra el enorme esfuerzo económico y arquitectónico que el imperio dedicó a consolidar los accesos a esta urbe, unificando en un mismo proyecto la defensa, el tránsito y la monumentalidad.