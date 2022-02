Helena Martos protagoniza en La Rinconada (Sevilla) la primera de las residencias artísticas de Bailando en Plata

SEVILLA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

'Bailando en Plata. Jornadas y Residencias de Creación Artística en Andalucía y Extremadura', el nuevo proyecto de la Asociación Andaluza de Compañías y Profesionales de la Danza (PAD), echó a andar el pasado 9 de febrero en La Rinconada (Sevilla), con la primera de las residencias artísticas de las que consta este programa (en marzo se desarrollará una nueva residencia, esta vez en el municipio extremeño de Segura de León).

Así, el Centro Cultural de La Villa acoge en residencia artística hasta el próximo 19 de febrero, gracias al apoyo del Ayuntamiento de La Rinconada, a la bailarina y coreógrafa cordobesa Helena Martos, que podrá desarrollar e investigar en este espacio su última creación en curso 'Danzas Blancas'.

Uno de los principales objetivos de Bailando en Plata, que la PAD organiza en colaboración con el Ministerio de Cultura y Deporte y con la coordinación de Trans-Forma Producción Cultural, es el de poner en valor el papel de las residencias artísticas como modelo de apoyo sostenible para los creadores y municipios y dar a conocer esta figura al público en general como parte importante dentro del proceso de creación.

En esta línea, Bailando en Plata supondrá para Helena Martos una oportunidad para seguir avanzando en su último proyecto, 'Danzas Blancas', que comenzó a gestarse hace ya más de dos años en otra residencia artística en Faro (Portugal), pero que ha estado constantemente interrumpido por la falta de apoyos y espacios profesionales para poder desarrollarlo. La de Faro ha sido una de las dos únicas ocasiones que ha tenido la bailarina para poder ensayar sobre el terreno su creación. La otra fue también fuera de Andalucía, una tónica que se repite desde que regresara del extranjero hace ya casi cinco años.

"Esta parte de la labor creativa es básica dentro de la producción de nuestras obras. Lo necesitamos para poder llegar al resultado final que luego se va a mostrar al público. Estos procesos son largos y he detectado que en Andalucía no existen esos espacios para realizar estas residencias artísticas ni apoyo económico", señala Martos al respecto. "Para mi -continúa- es muy importante la oportunidad que me brinda Bailando en Plata para poder seguir investigando para 'Danzas Blancas', ya que el proceso está siendo lento. Es la primera vez que voy a poder trabajar este proyecto en mi tierra".

SOBRE 'DANZAS BLANCAS'

Para la residencia de La Rinconada, el proyecto seleccionado por la PAD fue el ya mencionado de 'Danzas Blancas', un solo de danza que gira en torno a los conceptos de Impermanencia, Reorientación y Fugacidad. "La pieza parte de la intención básica de desnudar la danza de artificios, de buscar su esencia. De apartarla de la necesidad de contar o hablar sobre un tema externo a ella y de centrarme en la danza y en el cuerpo", explica Martos.

Es un solo al que, durante su desarrollo, se han ido sumando algunas personas como Jorge Gallardo, con la asistencia artística; y el músico, flautista y compositor Julián Elvira, con el que Martos va a coincidir físicamente por primera vez para trabajar, gracias a la residencia de Bailando en Plata. El objetivo es el de investigar una de las partes más importantes y nuevas del proyecto: las Folias de España, un tema musical renacentista, que la bailarina quiere incorporar a su pieza, y del que Julián Elvira tiene unas variaciones con las que le interesaba trabajar: "En la residencia en La Rinconada estaremos poniéndo el foco a esta investigación entre el lenguaje coreográfico y musical a través de estas variaciones de las Folias de Julián".

El proyecto de Helena Martos, que se encuentra en fase intermedia y aún sin fecha de estreno, podrá pegar "un acelerón" durante estos días en La Rinconada gracias a Bailando en Plata. "Espero que esta iniciativa se pueda prolongar en el tiempo y que inspire a otros municipios y espacios para que sigan apoyando a los artistas", finaliza Martos.