Herederos de Cernuda instan al Ayuntamiento de Sevilla que sustituya la placa del Paseo de los Poetas del 29 por errores

Placa a Luis Cernuda en el Paseo de los Poetas de Sevilla - ROCIO RUZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los herederos del poeta Luis Cernuda, Ana y Ángel Yangua Álvarez de Toledo, han solicitado al Ayuntamiento de Sevilla la retirada y sustitución de la placa instalada en la calle Tetuán, donde el Consistorio ha proyectado placas para los integrantes de la Generación del 29, en el seno de su centenario.

Según han detallado los herederos en una carta que emitieron a la delegación de Urbanismo el pasado 3 de agosto, y que ha sido publicada "ante la ausencia de respuesta", han solicitado que se suprima el segundo apellido y se corrija el error en el espaciado entre los años de nacimiento y fallecimiento, debido a que el poeta llegó a cambiarse su segundo apellido.

De esta manera, han pedido que en la placa figure "Luis Cernuda / 1902-1936" ya que según han defendido, nunca firmó con el apellido Bidón "ni privada ni públicamente", llegando a cambiarlo durante su exilio por Bidou, tal y como se recoge en su certificado de defunción.

Por ello, han lamentado que la administración local no haya tenido en cuenta a los herederos y derecho-habitantes de Cernuda, en el marco de un homenaje al mismo, y han instado a la sustitución completa de la placa, a la que han afeado "uso indebido".

En contexto, el Ayuntamiento ha intervenido en la placa días después de su inauguración para corregir la tilde colocada erroneamente en el nombre del autor, quedando tanto un espacio suelto en la fecha como el segundo apellido, reclamado por los herederos.