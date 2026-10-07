La Junta anuncia que la industria agroalimentaria afectada por las borrascas podrá solicitar ayudas por 12 millones

1123611.1.260.149.20261007124857 El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández- Pacheco, en Fruit Attraction (Madrid). - ALEJANDRO MARTÍNEZ/EUROPA PRESS

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández- Pacheco, ha avanzado que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este miércoles la convocatoria de ayudas por importe de 12 millones de euros destinadas a las industrias agroalimentarias y almazaras que justifiquen pérdidas a consecuencia de las últimas borrascas.

Durante su atención a medios en Fruit Attraction, Fernández-Pacheco ha destacado que "con esta convocatoria, se da por completado el marco de ayudas para todo el sector primario andaluz y su industria asociada como consecuencias de las borrascas para que puedan seguir avanzando en su fortaleza y crecimiento y seguir aportando más rentabilidad y competitividad".

En esta línea, ha asegurado que "el hortofrutícola se consolida como un sector con vocación exterior que apuesta por la innovación, sostenibilidad y calidad y que, tal y como atestiguan las diferentes cadenas de supermercados y líneas de distribución que se dan cita en Fruit Attraction, en Andalucía se produce mucho y muy bien".

Al respecto, también ha sostenido que "el sector andaluz es eminentemente exportador y es por ello que sigue innovando y mejorando cada día con el objetivo de seguir liderando este sector en todo el planeta, puesto que los competidores internacionales crecen y también hacen las cosas muy bien".

CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Asimismo el consejero ha indicado que "cuando un consumidor accede a un lineal y escoge un producto andaluz, sabe que está consumiendo calidad, pero también seguridad alimentaria". Por ello, "es muy importante que los clientes tengan toda la información del producto, sepan qué se está comiendo, donde se produce y en qué condiciones se desarrollan ese cultivo", ha abundado.

Por último, el consejero ha reconocido que "en igualdad de condiciones, el producto de Andalucía siempre se va a imponer porque, cuando el consumidor tiene toda la información y es capaz de elegir libremente, siempre va a elegir calidad, la sostenibilidad y la seguridad alimentaria", ha concluido.