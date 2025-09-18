Herida al volcar su coche tras colisionar con un vehículo estacionado en la avenida Montes Sierra de Sevilla

Imagen del vehículo implicado en el accidente tras chocar con un turismo estacionado en la avenida Montes Sierra - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida este jueves en un accidente de tráfico al volcar su coche tras colisionar con un vehículo estacionado en la avenida Montes Sierra de Sevilla, y ha sido trasladada en ambulancia a un centro hospitalario.

La Policía Local investiga las causas del siniestro, que ha provocado retenciones de tráfico en la zona, donde ya se ha normalizado la circulación, según informa el Ayuntamiento a través de Emergencias Sevilla.

En el accidente han intervenido agentes de Policía Local y Bomberos.