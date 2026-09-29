Heridas leves dos ancianas atropelladas por un vehículo que daba marcha atrás en la calle Sinaí de Sevilla

Archivo - Una ambulancia circula por el centro de Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres de edad avanzada han resultado heridas leves a consecuencia de un atropello sucedido en la calle Sinaí de Sevilla, cuando el vehículo implicado dio marcha atrás en un paso de peatones.

Según ha avanzado Diario de Sevilla y han confirmado fuentes municipales consultadas por Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 13,03 horas cuando un coche golpeó levemente a las dos heridas, que fueron auxiliadas en un primer momento por los numerosos viandantes que transcurrían por esta calle de la Huerta de Santa Teresa a la altura con Baltasar Gracián.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Policía Local, así como sanitarios, que han examinado a las víctimas. En un primer diagnóstico, las mujeres parecen sufrir lesiones leves, aunque han sido trasladadas al hospital por precaución.