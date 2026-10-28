Un herido y cuatro viviendas afectadas en un incendio de madrugada en la zona de Entrenúcleos de Dos Hermanas (Sevilla)

Archivo - Ambulancia del servicio de emergencias sanitarias 061
Archivo - Ambulancia del servicio de emergencias sanitarias 061 - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: miércoles, 28 octubre 2026 9:23
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DOS HERMANAS (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

Un incendio declarado la madrugada de este miércoles en Entrenúcleos, en el término municipal de Dos Hermanas (Sevilla), se ha saldado con cuatro viviendas afectadas y una persona herida por inhalación de humo.

Según ha adelantado Diario de Sevilla y han confirmado los Servicios de Emergencia 112 consultados por Europa Press, a las 2,45 horas se ha registrado un fuego en varias casas adosadas de la calle Celia Casado Rodríguez, viéndose afectadas dos del interior y dos del exterior.

Fruto del suceso, los servicios sanitarios tuvieron que atender en el lugar a un hombre de 54 años afectado por inhalación de humo, aunque no requirió traslado hospitalario.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos del cuerpo de Bomberos, agentes de la Policía Local, Policía Nacional y servicios sanitarios, emergencia.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del origen del.

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