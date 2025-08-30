Un herido grave en una colisión con incendio de vehículo en la A-4 en Carmona (Sevilla)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia. - EMERGENCIAS 112 - Archivo

CARMONA (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

Una persona ha resultado herida de "carácter grave" en la madrugada de este sábado en un accidente de tráfico registrado en el kilómetro 50 de la autovía A-4, en el término municipal de Carmona (Sevilla), en sentido Córdoba.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el siniestro se produjo sobre las 6,20 horas, cuando varios ciudadanos alertaron al 112 de una colisión en la que había personas atrapadas y un vehículo en llamas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos, servicios sanitarios del 061, Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de carreteras. Según fuentes sanitarias, el accidentado fue trasladado en estado grave, aunque no ha trascendido el desarrollo de su estado.