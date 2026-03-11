Herido un menor que circulaba en bicicleta tras un accidente con un coche en la Avenida de la Buhaira de Sevilla

Archivo - Ambulancia del 061 - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un menor ha resultado herido este miércoles en un accidente en el que se han visto implicados una bicicleta, que conducía el joven, y un vehículo, con el que colisionó en la Avenida de la Buhaira de Sevilla.

Así lo han confirmado testigos presentes en el momento del incidente al Servicio de Emergencias 112 Andalucía que, a su vez, ha informado a Europa Press de que el suceso se ha producido sobre las 14,40 horas frente al Hotel Sevilla Center.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y los Servicios Sanitarios, que se encuentran trabajando en el lugar del accidente.