Herido un motorista tras la colisión con dos vehículos en la Avenida Expo 92 en Sevilla

Imagen de desvíos en la Avenida Expo 92 tras un accidente de tráfico en la zona. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida este miércoles tras un accidentes que ha implicado a dos vehículos y una motocicleta en la Avenida Expo 92 sentido SE-30 en Sevilla. Según han indicado fuentes del 112, el herido sería el motorista.

En una publicación en redes, el Ayuntamiento de Sevilla ha indicado que la Policía Local ha activado desvíos de tráfico ante el siniestro.

Desde el 112 han asegurado que el accidente tuvo lugar sobre las 13,40 y que al lugar se desplazaron equipos de la Policía Local y el 061. En el lugar se están produciendo puntuales retenciones en el tráfico.