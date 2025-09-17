Las hermanas Amparo y María Francisca Torres pronuncian en La Algaba (Sevilla) un pregón "de recuerdos y sentimientos"

LA ALGABA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El pregón de esta Feria 2025 ha llenado la noche de este martes "de emotividad y nostalgia", gracias a las palabras de las hermanas Amparo y María Francisca Torres Aragón, dos algabeñas que han rendido homenaje a las tradiciones y vivencias festivas de su familia y de todo el pueblo.

Durante su intervención, ambas han recorrido las hermanas recorrieron con cariño la historia de la feria, rememorando momentos que han marcado a muchas generaciones de algabeños. Su discurso no solo ha destacado la importancia de los festejos taurinos, "sino también el amplio abanico de actividades festivas que han dado vida a la feria a lo largo del tiempo", destaca el Consistorio en una nota de prensa.

El decorado del escenario, "cuidadosamente diseñado", ha contribuido a crear un ambiente que transportó a los presentes en la Plaza de España a épocas pasadas, "reforzando la magia de sus palabras". La música ha sido el acompañamiento perfecto para el pregón. Leo López junto a Luis Manuel Morales, Luis Ortega y Mari Cruz Ortega, han ofrecieron una destacada actuación musical, arropados por el talento a la guitarra de Curro Cazorla y Daniel Fernández. P

Por su parte, la Banda de Música Nuestra Señora de la Soledad "ha llenado de alegría las calles de La Algaba con sus pasodobles, anunciando la llegada del pregón y aportando un ambiente festivo tanto antes como durante la exaltación". Los asistentes han vivido una velada cargada de reconocimiento a La Algaba, a su gente y a las costumbres que conforman la identidad local.

El público ha respondido "con entusiasmo, levantándose en varias ocasiones para aplaudir el pregón y 'pidiendo la oreja' al finalizar --como sucede en las corridas taurinas tras una buena faena, en opinión de un público que agita sus pañuelos blancos--. Por último, el alcalde Diego Manuel Agüera Piñero ha expresado su agradecimiento a las pregoneras, al tiempo que ha subrayado que "ha sido un pregón lleno de sentimiento y amor hacia nuestra tierra, realizado por dos algabeñas que reflejan con orgullo la esencia de nuestro pueblo".

"Una noche memorable que sin duda quedará grabada en la memoria de todos los presentes y que anuncia el inicio de unas fiestas llenas de tradición y alegría", ha añadido el regidor.