Hernández afirma que la sanidad en Lebrija (Sevilla) "funciona con normalidad" y el PSOE le afea su "credibilidad cero"

La consejera de Salud, Rocío Hernández, en el pleno del 25 de septiembre de 2025. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

La consejera de Salud pide en el debate parlamentario al socialista Rafael Recio que "no mienta y manipule"

SEVILLA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha asegurado este jueves ante el Pleno del Parlamento que la atención sanitaria de la población de Lebrija (Sevilla) "funciona con normalidad, es accesible, de calidad y está garantizada". De hecho, en el Centro de Salud Nuestra Señora del Castillo, ha afirmado, se mantiene en los últimos meses "un escenario positivo y estable tanto en el ámbito asistencial como en el organizativo".

Así lo ha expresado en respuesta a una pregunta formulada desde el Grupo Socialista a través del parlamentario por Sevilla Rafael Recio, quien ha afeado a la titular de Salud su "credibilidad cero" por "tres razones": "no es humilde, si lo fuera humilde, aprovechando que están aquí los representantes de la Marea Blanca de Lebrija, tendría que haber reconocido que todavía hay más de mil niños sin asignarle un pediatra en esta localidad".

Además, "no es creíble porque prometen y no cumplen", le ha reprochado el diputado socialista. "A esos vecinos, hace cuatro años, le prometieron que el hospital comarcal tendría una unidad de cuidados paliativos y otra de salud mental: mentira". "Y la tercera razón, porque no cumplen las promesas, y después vuelven a prometer de manera indecente, como ha hecho con los padres y madres que tienen a sus hijos en la unidad de cuidados paliativos pediátricos".

Recio ha criticado la "reducción de especialidades" en el citado centro hospitalario. "En neumología no hay especialistas; en dermatología y traumatología, a media jornada, y en cardiología y digestivo, prácticamente cuando hay una incidencia no hay atención".

Por último, el parlamentario del PSOE ha remarcado que durante 2024, 30 sevillanos al día "se fueron a la sanidad privada. Eso tiene un nombre: desmantelamiento de la sanidad pública de la que es responsable y debería dimitir".

Por su parte, Hernández ha explicado que los 15 cupos de medicina de familia --en el centro de salud-- están cubiertos, además de un dispositivo de apoyo; los cuatro de Pediatría, los 15 de Enfermería general, de los que 13 son titulares con plaza fija; además de la enfermera referente de centros educativos, las dos enfermeras infanto-juveniles, una enfermera especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria, una enfermera gestora de casos compartida con El Cuervo y cinco TCAE.

Asimismo, la titular de Salud y Consumo ha detallado que, entre julio y agosto, se han realizado 12.724 consultas médicas, 1.206 de pediatría y 12.742 de enfermería. Además, solo en el mes de agosto se atendieron 1.529 consultas de acogida, el 55 % de ellas resultas por enfermeras.

Por otro lado, desde que comenzó el año, el tiempo de respuesta para conseguir cita con el médico de familia ha disminuido en dos días. A esto ha contribuido la puesta en marcha del sistema 'BackOfice', gracias que se han gestionado ya casi 10.000 citas (5.462 telefónicas y 3.995 presenciales), con un tiempo medio de respuesta de un día.

En el Hospital de Alta Resolución (HAR), ha proseguido la consejera, se ha ampliado la cartera de servicio especializada con la incorporación de nuevas disciplinas como logopedia y terapia ocupacional, que se suman a los servicios de anestesia, cardiología, cirugía, dermatología, digestivo, ginecología, medicina interna, neumología, oftalmología, otorrinolaringología, radiología, rehabilitación y urología, que se prestan con normalidad.

"Además, se ha dotado al centro hospitalario de los avances en la integración informática, mejoras en sus equipamientos y mejoras asistenciales, incluido un hospital de día de medicina interna para pacientes crónicos complejos y paliativos", ha añadido Rocío Hernández.

La consejera ha destacado, además, que el HAR cuenta con un servicio de urgencias integrado por 12 médicos, que se ha incrementado a 14,5 durante estos meses gracias a las incorporaciones del Plan Verano. "Estos refuerzos han permitido incrementar la actividad. Así, durante el primer cuatrimestre de 2025, últimos datos de que se dispone, se han realizado 219 intervenciones quirúrgicas más y 662 urgencias atendidas más que en el mismo periodo del año anterior".

En paralelo, ha abundado la consejera, se están aplicando medidas para seguir avanzando en accesibilidad del HAR. Estas medidas incluyen el llamamiento por Bolsa de Empleo, la realización de continuidades asistenciales y autoconciertos o la habilitación de canales más ágiles como la teleconsulta en diversas especialidades.