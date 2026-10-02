La historia de las mujeres aceituneras y la Torre Mocha protagonizan otra edición de 'Paseando por Alcalá' (Sevilla)

El edil de Cultura, en la presentación de una nueva edición de 'Paseando por Alcalá' - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra vivirá en las próximas semanas la edición número 24 del programa 'Paseando por Alcalá', una serie de rutas guiadas gratuitas para poner en valor el patrimonio de la ciudad, que en este año unirá importantes hitos identitarios como el Castillo, las riberas del Guadaíra y los paisajes, el patrimonio religioso o la historia de las mujeres aceituneras, para "redescubrirlos de una forma amena y enriquecedora".

Así lo ha explicado, en una nota de prensa, Christopher Rivas, delegado del área de Identidad que impulsa este consolidado programa a través de la delegación de Cultura, Patrimonio y Museos, en la presentación del programa. Rivas ha destacado la consolidación de esta "multitudinaria y esperada iniciativa" al tiempo que ha recordado su versatilidad para remarcar las señas de identidad de la ciudad, "más allá de los monumentos principales, también a través de tradiciones culturales y espacios que pasan más desapercibidos diariamente pero que aportan un poso indispensable para la historia de la ciudad".

"Son ya más de dos décadas en las que este programa nos invita a recorrer nuestra ciudad de una manera diferente, acercándonos a nuestra historia, nuestro patrimonio y a esas facetas que forman parte de la identidad de Alcalá". A lo largo de todos estos años, 'Paseando por Alcalá' nos ha permitido descubrir nuestra ciudad desde perspectivas muy diferentes: su arquitectura, sus personajes, sus paisajes, sus tradiciones y también "esos pequeños detalles que muchas veces tenemos delante y que redescubrimos cuando alguien nos los explica".

Rivas ha mostrado el compromiso municipal con esta iniciativa que acerca el patrimonio a la ciudadanía y su utilidad para seguir manteniendo viva la memoria colectiva. "Apostamos por estas iniciativas que acercan la cultura a la calle y nos permiten conocer mejor la ciudad en la que vivimos. Porque nuestro patrimonio no está solo en los monumentos, sino también en las historias de quienes los habitaron, en nuestros paisajes y en la memoria colectiva. Queremos seguir haciendo de Alcalá una ciudad que se conoce y se disfruta", ha añadido el edil.

DETALLE DE LA PROGRAMACIÓN

El sábado 17 de octubre está previsto el 'Paseo de los recuerdos: historias de mujeres aceituneras', dirigido por Magdalena Alfaro, con salida a las 11,30 horas desde la Plaza de la Almazara. Una semana más tarde, el 'Paseo por la historia de los retablos de Alcalá de Guadaíra', a cargo de Enrique Ruiz Portillo, con inicio en la capilla de los Salesianos.

El día 7 de noviembre tendrá lugar el un paseo por Alcalá desde la 'rive gauche', "una mirada desde la colección de pintura 'Tiempo de Paisajes', dirigido por Francisco López Pérez. EI recorrido comenzará a las 11,00 horas en la entrada del camino de la Retama, junto al Puente de Cados III.

El sábado siguiente, 14 de noviembre, se ha programado 'Recuperando la alcazaba de la Torre Mocha', por parte de Enrique L. Domínguez, con salida desde la Escuela Oficial de Idiomas (cuesta Santa María del Águila).

Todas las rutas comenzarán a las 11,30 horas, son gratruitas y no hay necesidad de inscripción previa.