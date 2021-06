La historia de superación de la joven trans Carly emociona al público en la semana de la diversidad alcalareña

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

'Ella, Carly. Una historia de superación personal y académica' ha sido una de las actividades de la IV Semana de la Diversidad Sexual con motivo del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI+ organizadas por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), que culminará este lunes con la lectura del manifiesto institucional a cargo de esta joven.

Carly García, alcalareña, veinteañera, estudiante universitaria y mujer trans, ha hecho pública una historia de aceptación personal, de valentía, de burlas y de apoyos, de felicidad y de libertad para "descubrir que lo importante es lo que pensara sobre mí misma y no lo que piensen los demás".

"No se puede permitir que quienes no te conocen de nada definan tu verdad, tu identidad. Ese poder es sólo de una misma", ha dicho rememorando su "adolescencia difícil por no encontrar" su sitio, por sentirse diferente, por la "incomprensión" de quienes la rodeaban o la "falta de empatía o experiencia" para poderla apoyar.

Fue una época donde experimentó la 'soledad' hasta plantearse quién era. Gracias a una orientadora escolar, a algunos amigos y amigas y, sobre todo, al apoyo incondicional de una familia que antepuso el amor por su hija a cualquier otro prejuicio, hoy Carly es ejemplo no sólo para jóvenes, sino también para adultos, de la valentía y madurez de aceptarse y ser feliz.

Ella estudia en la Universidad de Sevilla, hace teatro, le encanta viajar y está llena de proyectos para el futuro, como el de ser profesora.

Su madre luchó desde el primer momento para que se reconociese su identidad femenina en documentos oficiales, ante administraciones y en actos sociales, como la entrega de un premio por la excelencia en sus calificaciones académicas y por ese lazo especial madre-hija. Su padre, orgulloso, declara que tiene "la hija que siempre" quiso tener.

La IV Semana de la Diversidad Sexual continua este sábado 26 de junio (20 horas) en el salón Gutiérrez de Alba con el teatro organizado desde Juventud 'Todos me miran', escrito y dirigido por Carlos Guirao. Entradas gratuitas con reserva por cuestiones de aforo a través de whatsapp 636994014.