Firmado el "histórico" convenio de la línea 3 del Metro de Sevilla que pone el "punto y seguido" para la red completa

SEVILLA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España y la Junta de Andalucía han rubricado este miércoles "por fin" el convenio de financiación del tramo norte de la línea 3 del Metro (1.300 millones sufragados a partes iguales en ocho anualidades) en un acto "histórico" que "allana el camino" y pone el "punto y seguido" para que Sevilla cuente con una red completa de Metro. La única línea con la que cuenta la ciudad (algo más de 18 kilómetros y 21 estaciones operativas) se inauguró en 2009.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, han subrayado en el acto celebrado en el Salón de los Tapices del Alcázar que con el acuerdo firmado, fruto de "intensos meses de trabajo, acuerdo y diálogo", "arrancamos desde ya un proyecto largamente esperado por los sevillanos". La firma del convenio ha corrido a cargo de la ministra y de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo.

El alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, que ha asumido desde su llegada a la Alcaldía el papel de mediador para "desbloquear" este proyecto, ha asegurado que "me consta la voluntad" de ambas administraciones de que el acto sea "un punto y seguido", aludiendo a que "nos esperan ahora los vecinos de Bellavista y Torreblanca", dos barrios que serán atendidos con el tramo sur de la línea 3 y con la línea 2. "No debe haber otro parón de diez años", ha subrayado Muñoz, que ha instado a las administraciones a "seguir con esta imagen de unidad para planificar" las próximas líneas.

El presidente de la Junta ha sido tajante: "Ya no hay vuelta atrás". "Pronto" comenzarán las obras del ramal técnico --adjudicado por 6,4 millones y con un plazo de ejecución de once meses-- y, en paralelo, empezarán a licitarse los subtramos (seis en total) hasta completar los 7,5 kilómetros que darán servicio a 120.000 sevillanos de barrios como Pino Montano, Macarena y Los Carteros. "No hay cosa más importante que firmar acuerdos y ponernos a trabajar y que los vecinos vean que lo que expresamos públicamente tiene una manifestación inmediata en la calle", ha destacado.

Moreno ha subrayado la "envergadura" económica, técnica y social de este tramo norte de la línea 3, un proyecto "muy importante y muy caro", para el que ya la Junta tiene consignados en los presupuestos autonómicos de 2023 los primeros 20 millones de euros. Este acuerdo, ha abundado el presidente, debe "servir de guía" para el tramo sur, cuyo proyecto actualizado estará este año; y para la línea 2, cuya actualización se licitará este ejercicio también. "Sevilla será más Sevilla con este proyecto", ha subrayado el presidente, que ha asegurado que el Gobierno andaluz ha puesto "todo el empeño para llegar a este punto, buscando siempre el entendimiento y el acercamiento".

La ministra Raquel Sánchez ha defendido que "es mucho" lo que el Gobierno de Pedro Sánchez "está haciendo por Sevilla". "El Gobierno de España está con los sevillanos y los andaluces", ha remarcado, al tiempo que ha aclarado "algún malentendido". "Sin nuestra participación, sería imposible ejecutar esta ampliación", ha sostenido, ya que, ha puntualizado, "no estamos obligados porque no es nuestra competencia". En el presupuesto del Estado de 2023 también están consignados 20 millones de la primera anualidad, que serán transferidos antes del 30 de junio. "Cumplimos con lo que prometemos", ha sentenciado.

El tramo norte posibilitará la conexión con la línea 1 en el Prado de San Sebastián. Con ello, se comunicará el norte de la ciudad no solo con el Prado de San Sebastián, sino con barrios como Nervión y Los Remedios, además de con Montequinto y el Aljarafe. Incluye el paso por cuatro centros sanitarios: el Hospital de San Lázaro, el Macarena, el Victoria Eugenia de la Cruz Roja y el centro de especialidades de María Auxiliadora.

Se recorrerá en 18 minutos y dispondrá de doce estaciones: Pino Montano Norte, Pino Montano, Los Mares, Los Carteros, San Lázaro, Hospital Virgen Macarena, Macarena, Capuchinos, María Auxiliadora, Puerta Carmona, Jardines de Murillo y Prado de San Sebastián. Esta línea, con una demanda estimada de 13,3 millones de viajeros al año, supondrá una reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera de 982 toneladas al año. Los seis subtramos que conforman el tramo norte son Pino Montano-Los Mares; Los Carteros-San Lázaro; Hospital Macarena; Macarena-Capuchinos; María Auxiliadora-Puerta Carmona y Jardines de Murillo-Prado de San Sebastián.

En el Salón de los Tapices del Alcázar se han dado cita asociaciones empresariales, sindicales, alcaldes de la provincia, senadores y concejales, así como entidades vecinales, especialmente de Pino Montano, una "ciudad" en sí misma, como ha llamado la atención el presidente de la Junta. Serán sus vecinos, como han remarcado igualmente la ministra y el alcalde, los primeros que se beneficiarán de esta infraestructura con la que se "difuminan los conceptos de Centro y periferia", ha señalado Sánchez.

El presidente de la Junta ha hecho alusión durante el acto a los "otros proyectos importantes" que el Gobierno andaluz ha impulsado desde 2019 en la provincia hispalense, como el caso del tranvía de Alcalá de Guadaíra y las dos plataformas reservadas entre Sevilla y la comarca del Aljarafe para autobuses y vehículos, con un presupuesto de 40 millones de euros. En la misma línea, la titular de Transportes del Gobierno de España ha anunciado que "muy pronto" estará adjudicado el estudio informativo para la conexión ferroviaria entre Santa Justa y el aeropuerto. Una conexión sobre la que la Junta también ha encargado un estudio.

Por último, el Ministerio se ha referido a la SE-40, destacando que "ya se han puesto en servicio más de 20 kilómetros" y desbloqueado el tramo entre Coria del Río y Dos Hermanas con un anteproyecto en el que se apuesta por la construcción de un puente frente a la "imposibilidad manifiesta", en palabras de Sánchez, de cruzar el río con un túnel, como sí se empezó a hacer hace ya décadas. "Mejorar la calidad de vida de las ciudades y conseguir una movilidad respetuosa con el medio ambiente constituye la columna vertebral de la acción política del Ministerio", ha apostillado.