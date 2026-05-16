Un hombre muere tras caerle encima un camión mientras lo reparaba en Villamanrique de la Condesa (Sevilla)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 16 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha perdido la vida en la mañana de este sábado, 16 de mayo, en Villamanrique de la Condesa (Sevilla) tras caerle encima un camión mientras lo reparaba.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota, el primer aviso del suceso se emitió antes de las 8,30 horas, cuando un ciudadano dio la voz de alarma que indicaba que un hombre se encontraba herido en un cortijo.

Tal y como ha concretado el servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, la Sala Coordinadora activó en ese instante a los Bomberos de Diputación, a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a la Policía Local.

La entidad adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta ha precisado que los sanitarios desplazados al lugar han confirmado el fallecimiento del varón en el mismo lugar del suceso.

Además, desde el Servicio 112 Andalucía se ha dado aviso también a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.