Los andaluces irán a votar este 17M con cielos poco nubosos y temperaturas próximas a los 30 grados

Archivo - La Aemet prevé cielos poco nubosos y temperaturas próximas a los 30 grados para el domingo, día de elecciones en Andalucía. Imagen de Archivo - VÍCTOR FERNÁNDEZ/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 16 May. (EUROPA PRESS) -

Este domingo 17 de mayo, día de elecciones en Andalucía, no habrá que coger el paraguas para salir a votar ya que los cielos predominarán poco nubosos y las temperaturas rozarán los 30 grados, según la previsión del delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino.

En declaraciones a Europa Press, Del Pino ha asegurado que la jornada electoral del domingo en Andalucía transcurrirá con tiempo estable y temperaturas agradables. "Sólo en la mitad oriental podría darse algún chubasco muy puntual y ocasional". Aunque no se esperan precipitaciones destacables ni fenómenos en la comunidad que puedan afectar al funcionamiento normal de los colegios electorales.

Por provincias, en Sevilla será donde más se note el ascenso de las temperaturas durante la jornada electoral. Aunque la capital andaluza amanecerá con unos 14 grados, a medida que avance el día los termómetros ascenderán hasta los 28 grados de máximas. Córdoba será la segunda provincia andaluza con temperaturas más elevadas durante el domingo con 11 grados de mínima y 27 grados de máxima.

Por su parte, las provincias de Cádiz y Almería serán las que registren las temperaturas máximas más bajas el día de las elecciones con 21 y 22 grados, respectivamente. Aunque las mínimas se situarán en los 15 grados en ambas provincias.

Por último, Granada, Huelva y Jaén registrarán 24 grados de máximas y Málaga, 23 grados. Las mínimas para esta jornada se situarán en los 11 grados en Granada, 12 grados en Huelva y Jaén y 15 grados en Málaga.

Por tanto, todo apunta a que el tiempo no será un impedimento para ir a votar este domingo en Andalucía.



