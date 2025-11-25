'Hombres G', nueva confirmación del Icónica Santalucía Sevilla Fest con un concierto el 3 de julio

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conocida banda de música española 'Hombres G' ha sido anunciada este martes como la nueva confirmación del cartel del Icónica Santalucía Sevilla Fest, con un concierto que tendrá lugar el próximo 3 de julio en el escenario de la Plaza de España como parte de su gira 'Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026'.

Según ha informado Icónica en una nota de prensa, las entradas para asistir al espectáculo, que estará protagonizado por David Summers en voz y bajo, Rafa Gutiérrez y Dani Mezquita a la guitarra, y Javi Molina en la batería, podrán adquirirse desde el viernes 28 de noviembre a las 10,00 horas en la página web oficial del festival.

La gira 'Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026' es, según el festival, una reivindicación del presente y toda una declaración de intenciones: Hombres G están en su mejor momento.

"Es un regalo para todos esos fans, fieles y de múltiples generaciones, que siguen llenando recintos y coreando sus canciones. Noches para pasárselo bien, muy bien, seña indiscutible de los conciertos de Hombres G, porque mantienen la misma pasión, fuerza y complicidad sobre el escenario", ha apostillado la organización del evento musical.

Este tour especial viene acompañado del largometraje documental homónimo que llegará a cines el 30 de abril de 2026; un original de Movistar Plus+ dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega que propone un viaje emocional y musical a través de la historia y el presente del grupo.

De esta forma, la banda se suma a la programación del festival, que ya contaba con asistencias confirmadas como Aitana (4 y 5 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Isabel Pantoja e Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Hombres G (3 de julio), Marilyn Mason (6 de julio), Moby (7 de julio), Jamiroquai (16 de julio) y Sting (18 de julio). En los próximos meses, el festival dará a conocer el resto de nombres.