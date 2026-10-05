El Hospital Macarena de Sevilla organiza las primeras jornadas de la Enfermería Especializada en Salud Mental

Un paciente de Salud Mental - HUVM

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario Virgen Macarena, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, organiza las primaras jornadas de la Enfermería Especialista en Salud Mental. Este innovador foro, que se celebrará el próximo miércoles, 14 de octubre, servirá para compartir conocimiento sobre esta especialidad enfermera y visibilizar el valor añadido que aporta esta especialización.

De este modo, los asistentes conocerán experiencias innovadoras llevadas a cabo con la población de referencia del hospital, que son más de 575.000 usuarios, tal como destaca el centro en un comunicado.

El encuentro, coordinado y protagonizado por la Enfermería de Salud Mental del hospital, está dirigido tanto a pacientes, familiares y asociaciones como a profesionales sanitarios en activo o en formación. La ponencia inaugural ofrecerá una perspectiva panorámica de la enfermería especializada en Salud Mental dentro del sistema sanitario público andaluz.

El programa cuenta con diversas mesas redondas. La primera de ellas desglosará aspectos tan innovadores como la hospitalización domiciliaria, que consiste en atender a personas con crisis agudas de salud mental en sus propios domicilios; o aspectos como la importancia de la especialización en el abordaje con personas vulnerables; el cuidado ante el desamparo; o la trascendencia de la continuidad asistencial para un cuidado integral.

La otra mesa redonda girará en torno al desarrollo de mejores estrategias de recuperación, donde se pondrá el acento en el papel de esta especialización dentro del hospital de día de salud mental; el abordaje del segmento infantojuvenil, así como el importante papel de estas profesionales en la rehabilitación de personas con enfermedad mentales.

Estas jornadas de la Enfermería Especialista en Salud Mental finalizarán con un espacio abierto a la participación con pacientes, familiares y asociaciones, pero antes se desgranará en una última ponencia el poder y el valor de las Unidades de Salud Mental Comunitaria.

El Hospital Universitario Virgen Macarena cuenta con seis Unidades de Salud Mental Comunitarias repartidas entre Sevilla capital y los diferentes municipios de su área de atención sanitaria.