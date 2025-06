El Hospital San Juan de Dios se suma a 'La Sole' una campaña en Instagram para combatir la soledad juvenil

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital San Juan de Dios de Sevilla, localizado en Nervión, trata la salud mental de niños y jóvenes que acuden a consulta con síntomas de ansiedad, tristeza persistente o sensación de vacío, sin identificar claramente que la causa puede estar en una desconexión emocional o social. "La soledad no deseada entre los jóvenes no siempre se presenta como tal", ha explicado la psicóloga de la Unidad de Salud Mental del centro, Marta López Narbona.

Así, la psicólogo ha señalado que "suelen hablar de agobio, de desgana o de sentirse fuera de lugar, incluso estando rodeados de gente. Muchos jóvenes que llegan a consulta no saben poner nombre a su malestar. Detrás de la ansiedad la apatía, el uso excesivo de las pantallas o las redes de cyberamigos puede haber un sentimiento profundo de soledad no reconocida. Esto dificulta la detección y, por tanto, el tratamiento adecuado. Es fundamental que empiecen a identificar este sentimiento y sepan que no están solos".

Se trata de una problemática social acuciante, y es por esto que la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ha lanzado la campaña nacional de sensibilización '@Aquí_LaSole', una iniciativa para combatir la soledad no deseada en la juventud, un problema creciente que afecta ya al 25,5% de los jóvenes de entre 16 y 29 años, según datos del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada.

La campaña '@Aquí_LaSole', a la que se ha unido el Hospital San Juan de Dios de Sevilla y que se ha presentado este martes en Madrid, utiliza el personaje de 'La Sole', una influencer ficticia que a través de Instagram (@aqui_lasole) refleja situaciones cotidianas en las que se manifiesta la soledad juvenil. El objetivo es romper el tabú, dar visibilidad a una realidad poco comprendida y crear espacios seguros en los que los jóvenes puedan expresarse sin miedo al estigma.

En Sevilla, esta campaña refuerza el compromiso del Hospital San Juan de Dios de Nervión con el bienestar emocional de los jóvenes, promoviendo acciones preventivas y asistenciales. "Hablar de soledad no es un signo de debilidad, sino un paso valiente hacia el autocuidado. Desde el hospital queremos que sepan que hay recursos, profesionales y espacios preparados para acompañarlos", ha añadido Marta López Narbona.

La campaña, financiada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, contará con contenido en redes sociales, testimonios reales y la participación de influencers que conectan con el público joven. Estará activa durante las próximas semanas, y puede seguirse a través del perfil '@aqui_lasole' en Instagram.

COMPROMETIDOS CON LA SALUD MENTAL JUVENIL EN SEVILLA

La salud mental es una de las áreas de atención a la que la Orden Hospitalaria se dedica desde su origen en la Granada del siglo XV. De los setenta y nueve centros con los que la Orden se hace presente en España, actualmente, veintiuno son los dedicados exclusivamente a la atención a la salud mental o que básicamente integran una Unidad exclusiva para su apoyo, como es el caso del renovado Hospital de Nervión.

Desde el centro hospitalario se refuerza esta misión con una unidad especializada que ofrece apoyo integral a jóvenes. La Unidad de Salud Mental del Hospital San Juan de Dios de Nervión combina un enfoque clínico con una mirada humana, que prioriza la escucha activa, el acompañamiento y el trabajo con las familias, en pro a dar respuesta a los desafíos de salud emocional que plantea la juventud actual.

"La adolescencia y la juventud son etapas de transición donde la soledad no deseada puede impactar significativamente si no se detecta a tiempo. Nuestro compromiso es no solo tratar, sino prevenir. Nuestro propósito es que cada joven de Sevilla sepa que en este hospital encontrará un espacio donde será comprendido, escuchado y acompañado en su proceso", ha concluido Marta López Narbona.