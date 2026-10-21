El Hospital San Juan de Dios de Sevilla incorpora el ejercicio terapéutico para evitar pérdida de autonomía en mayores

Sala Impulso en el Hospital San Juan de Dios de Sevilla - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital San Juan de Dios de Sevilla ha incorporado el ejercicio terapéutico a la atención de las personas mayores hospitalizadas con la Sala Impulso, un espacio integrado en su Unidad Geriátrica de Agudos, donde los pacientes trabajan cada día su fuerza, su equilibrio y su capacidad para caminar.

Según han indicado los profesionales del centro en un comunicado, cuando una persona mayor ingresa en el hospital y debe pasar varios días en la cama esto "puede hacerle perder fuerza y seguridad al caminar, y no es raro que, una vez curada la infección o controlada la descompensación, vuelva a casa con menos autonomía de la que tenía".

Los geriatras lo llaman deterioro funcional asociado a la hospitalización, y según la literatura científica afecta a entre el 35 y el 70 por ciento de los mayores ingresados por una enfermedad aguda.

"La Unidad Geriátrica de Agudos aborda este problema desde el primer día. Además de tratar la enfermedad, valora la situación funcional de cada paciente, previene complicaciones, promueve la movilización temprana y planifica el alta desde el ingreso. La Sala Impulso lleva ese trabajo a la práctica", han apostillado.

"Tratamos la enfermedad que ha motivado el ingreso, pero también trabajamos para que la persona conserve lo que necesita en su día a día", explica Cristina Garzón, geriatra del hospital. "Incorporar el ejercicio durante la hospitalización nos permite empezar la recuperación desde el principio y ayudar a que los pacientes vuelvan a casa con la mayor autonomía posible", apostilla.